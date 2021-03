Saliva test ng Red Cross, target na umabot nang 20,000 kada araw: Ubial

Ang drive-thru saliva COVID-19 testing sa Mall of Asia complex. Tarra Quismundo, ABS-CBN News

MAYNILA - Umaabot na sa higit 5,000 kada araw ang sumasailalim sa COVID-19 saliva test ng Philippine Red Cross simula nang mag-umpisa ang operasyon nito noong Enero 25.

“Magdadalawang buwan na po kami, ang target namin is 20,000 saliva RT-PCR per day, buong Pilipinas po 'yan,” pahayag ni Dr. Paulyn Jean Ubial, head ng molecular laboratories ng Red Cross.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Ubial na mas ligtas at abot-kaya ang saliva RT-PCR test.

“Mas mura, less invasive, safe for the collector,” sabi ni Ubial. Nasa P2,000 ang halaga ng saliva test ng Red Cross kumpara sa RT-PCR swab test na nasa higit P3,000.

Paliwanag niya na ang RT-PCR ay ang gold standard para sa COVID-19 testing. Bukod sa throat at nasal swab at saliva tests, may iba pang klase ng test na pwedeng gamitan ng RT-PCR.

“Kagaya sa China, rectal swab ginagamit nila, less ang false negative, mas sensitive ang rectal swab. Pagpasok doon may virus na 'yun. Sa nasopharyngeal, pagpasok sa ilong kung hindi tumama doon sa likod ng ilong wala hong makukuhang virus dyan,” sabi niya.

Bukod sa mas murang presyo at pagiging non-invasive ng saliva test procedure, reliable din aniya ang resultang nakukuha dito.



“Sa mga studies, nakikita na ang nasopharyngeal at orapharyngeal is equal to sensitivity and specificity of the saliva test,” sabi ni Ubial.

Bagama't may 13 hanggang 15 percent false negative din na pwedeng maging resulta ng RT-PCR, mas mababa ito kumpara sa 20 to 30 percent ng antigen test.

“Ang antigen ay swab din. Ang delikado sa antigen, mataas ang kaniyang false negative, mababa ang kaniyang sensitivity. Pwedeng nag-negative kayo pero meron kayong virus. 'Yun ang problema sa antigen," aniya.

Ang window period din para ma-detect ang virus ay mababa sa antigen test, pero doble naman sa RT-PCR test.

May mga pag-aaral na rin aniyang ginagawa ang Red Cross at University of the Philippines tungkol sa placenta swab at umbilical cord swab para masukat ang vertical transmission from mother to child.

“Pwedeng maraming swab, iba iba, pero gusto natin 'yung pinaka-convenient sample for RT-PCR, 'yun po ay saliva,” dagdag niya.

KAUGNAY NA BALITA: