Paglabag ng curfew sa loob ng mga barangay, puntirya ng higit 2,000 pulis sa southern Metro Manila

MAYNILA - Tututukan ng mga pulis ang pag-iikot sa loob ng mga barangay para mabantayan ang mga lumalabag sa ipinatupad na unified curfew simula Lunes ng gabi.

Ayon sa Southern Police District (SPD), naka-deploy ang 2,192 na pulis para ipatupad ang curfew sa Makati, Taguig, Paranaque, Pateros, Pasay, Las Pinas at Muntinlupa.

During the curfew, police in Pasay City stop motorists & pedestrians to ask for their papers or IDs pic.twitter.com/FKuByaxt87

Karamihan sa kanila ay mga nakadestino na sa mga presinto na magsasagawa ng foot patrol pagsimula ng curfew ng alas-10 ng gabi.

Pangalawang prayoridad naman ang pagbabantay sa mga pangunahing kalsada.

Dinagdagan din ng tauhan ang mga lugar gaya ng Baclaran sa Parañaque at Pasay, Bonifacio Global City sa Taguig, at Ayala sa Makati dahil dito napapansin ang maraming tao tuwing gabi.

Sabi ni SPD director Police Brig. Gen. Eliseo Cruz, hindi kailangang gumamit ng karahasan ang mga pulis sa pagsaway sa mga violator.

“Paaalala sa mga pulis, maximum tolerance, kailangan ipatupad ang trabaho,” sabi niya.

“Magiging lenient tayo, depende sa katwiran nila.”

Sang-ayon naman ang ilang mga punong-barangay sa panibagong pagpapatupad ng curfew katulad ni Reynaldo Legaspi ng Bgy. 145 sa Pasay City.

Ikinagulat niya na ilang oras mula nang magsimula ang curfew, wala pa silang nahuhuling lumalabas sa kalye ‘di tulad sa mga nakaraang linggo.

“Mababait naman pala ng mga loko, o. Ito lang pala ang kailangan,” sabi niya.

“Nadidisiplina naman pala. Bakit kailangan pang maraming pulis? Panawagan ito sa inyo mga matitigas ang ulo, kailangan bang ganito ang mangyari sa inyo para sumunod?”

Pabor din ang ilang may tindahan sa Baclaran sa curfew kahit may epekto sa kanilang negosyo.

“Wala po tayong magagawa, kailangan nating sumunod sa patakaran. Medyo mahina ang benta,” sabi ni Benjamin Gallardo.

In Pasay’s Bgy. 145, a monitor & chairs are set up at the covered court for apprehended curfew violators.



But an hour after the start of the curfew, Chair Rey Legaspi is surprised no one’s been caught yet.



“Mababait naman pala ang mga loko

Ito lang pala ang kailangan.” pic.twitter.com/1bLYjs7dM7