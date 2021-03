OCTA research: Publiko mag-'personal ECQ' muna sa pagdami ng bagong COVID-19 cases

People walk past a signage reminding people to observe minimum health protocols at a pedestrian bridge along Taft Avenue in Pasay City on March 15, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Nananawagan ang grupong OCTA Research sa publiko na magsagawa ng "personal ECQ" ngayong inaasahang lolobo sa 10,000 hanggang 11,000 ang bilang ng kaso ng coronavirus disease (COVID-19) kada araw bago matapos ang Marso kung hindi mababago angkasalukuyang reproduction rate.

Iminungkahi ng OCTA Research fellow na si Ranjit Rye na kung maaari ay mag-work from home na lang muna ang lahat ng empleyado at iwasan ang mga shuttle na puwedeng pagmulan ng hawahan.

"Tayo mismo, mag-personal ECQ tayo. Mag-personal quarantine tayo. Kung di naman kailangang pumunta sa restaurant, 'wag tayong pumunta. Kung di tayo kailangang lumabas sa mall, 'wag natin gawin muna, until such time na ma-contain natin itong surge na ito. At lagi lagi tayong susunod sa minimum public health standards natin. Malaking bagay na po 'yun. And hopefully, if we all do it sa NCR, babagal din po ito," ani Rye sa panayam sa TeleRadyo.

Ayon sa isa pang fellow na si Guido David sa hiwalay na panayam, mainam na sa ngayon ay umiwas muna sa leisure activities dahil sa lebel ng transmission.

"Unique to a person's needs but those who can contribute by staying at home for a while, please do so. We are requesting people to do this. It's also for your personal safety because right now, we don't know how much of the virus is spreading," ani David.

"There's a lot in communities. You don't know when you might get infected. Sometimes, you just take your mask (off) for a few minutes, (then you) can get infected. So that's why, having kanya-kanyang quarantine can help us reduce mobility. We could refrain from doing leisure activities for a while," ani David.

Ayon kay David, umaabot na sa 2.3 ang reproduction rate o 'yung bilang ng taong kayang mahawahan ng isang positibo sa virus.

Bagaman bumabagal na ang transmission sa Pasay, Malabon, at Navotas, kung saan naghigpit ang mga lokal na awtoridad, tumaas naman ang kaso sa ibang lugar sa National Capital Region, at sa mga kalapit na lalawigan gaya ng Rizal, Cavite, at Bulacan.

Ito umano ay dahil sa paglabas ng mga tao, nabawasang pagsunod sa health protocols, at mga bagong variants.

"More people outdoors not complying with guidelines or not completely complying with them. More social gatherings, I believe, are occurring," ani David.

Umaasa sina David na makakakita sila ng pagbaba ng kaso sa pagpapatupad ng unified curfew, liquor ban, at granular lockdowns sa Metro Manila.

Sa mga nakalipas na linggo, nakita ang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at ilang bahagi bansa, na iniuugnay ng mga eksperto sa pagluluwag ng ekonomiya at pagsuway ng health protocols.