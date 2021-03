'No' votes sa paghahati ng Palawan nanaig sa plebisito

Canvassing ng mga boto sa Palawan division plebiscite nitong Marso 16, 2021. Adrian Ayalin, ABS-CBN News

Mananatiling buo at iisa ang probinsiya ng Palawan.

Idineklara ngayong Martes ng Commission on Elections (Comelec) na panalo ang mga tutol sa paghahati ng lalawigan.

Sa final tally ng Palawan Provincial Board of Canvassers, matapos ma-canvass ang 22 sa kabuuang 23 municipalities, ang "no" votes ay 172,304 habang 122,223 naman ang "yes."

Nauna na ring nag-concede ang ilang opisyal na sumusuporta sa paghahati sa Palawan.

Halos 60 porsiyento ng 490,000 registered voters sa Palawan ang lumabas ng kanilang mga bahay noong Sabado sa gitna ng COVID-19 pandemic at buhos ng ulan para lumahok sa plebisito.

Watch more in iWantTFC

May mga booth sa mga presinto na may harang na plastic at hiwalay na polling place para sa mga botanteng may temperaturang 37.5 degrees Celsius.

Ayon kay Comelec Commissioner Antonio Kho Jr., na nagsilbing commissioner-in-charge sa Palawan division plebiscite, nagsilbing "laboratory" ang plebisito sa kung paano dapat idaos ang darating na halalan sa gitna ng patuloy na pandemya.

Si Kho ang inatasan ng Comelec na pamunuan ang "new normal committee" para sa national elections sa susunod na taon.

"Ano'ng ibig sabihin no'n? 'Yong new normal committee will be the committee that will form the guidelines on how to conduct the 2022 election under the pandemic situation," ani Kho.

"Itong Palawan na plebisito na ito will be considered as our laboratory on how elections should be held under a pandemic situation so definitely mga ginawa natin dito will have an impact doon sa policies na gagawin natin sa 2022," dagdag niya.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News