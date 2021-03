Mga tourism worker sa Puerto Galera, unti-unti nang nakakabangon

Kasabay ng pagbubukas ng turismo sa bayan ng Puerto Galera, nagbukas na rin ang ilang souvenir shops malapit sa beach. ABS-CBN News

Unti-unti nang nakakabangon ang mga nagtatrabaho sa tourism sector sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro matapos buksan ang turismo sa lugar simula Marso 10.

Para sa ilang nakasalalay ang kabuhayan sa turismo, nabuhayan na sila ng loob dahil may unang hakbang na para sa kanilang pagbangon.

Isa rito si Rhea Canteras, isang masahista, na kumikita na ngayon ng P200 kada araw.

“Kahit papaano, mayroon nang pambili ng bigas at ulam kaysa isang taon, wala talaga kami dito," ani Canteras.

Unti-unti nang nagbabalik sigla ang White Beach sa Puerto Galera matapos magbukas ang turismo.

Wala nang hihingin na negative swab test result sa mga turista. pic.twitter.com/SfQ7sC9hk3 — Dennis Datu (@Dennis_Datu) March 16, 2021

Bumalik na rin sa paggawa ng sand castle sina Rene Evangelista at Romwel Maas na kumikita ng P20 sa bawat magpapa-picture na turista.

"At least, mayroon kaunti-kaunti ngayon," ani Evangelista.

“Masaya na po kami sir kapag kumita kami tig-P200, minsan P100. Minsan ilang araw po talagang walang-wala," ani Maas.

Nagbubukas na rin ang souvenir shops at mga hotel, pero hanggang 50 porsiyento lang ang kanilang kapasidad.

Sa pagtataya ng Puerto Galera local government, nasa P1.4 billion ang nawalang kita sa kanilang turismo nang isara ang tourist spots and establishments sa paglilimita ng paggalaw ng mga tao dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Bagama't iisang COVID-19 positive case lang ang mayroon sa Puerto Galera, aminado ang alkaldeng si Rocky Ilagan na may takot siya sa pagbubukas ng turismo.

Pero kailangan niya itong simulan para sa kabuhayan ng mga mamamayan.

“Sira-ulo po ako kapag sinabi kong hindi ako natatakot. Pero sa bagay na ito, ang mahalaga na lang po talaga sa akin, alam niyo, sa taong kumakalam ang sikmura, walang makain, walang pagkain, sa mga kababayan ko, ang prayoridad na lang ay makabalik sa hanap-buhay at just to make sure lang dito na in place po ang health protocols," ani Ilagan.

Nasa higit 2,000 na ang turistang dumating simula noong magbukas ang turismo ng Puerto Galera. Wala na rin silang hihingin na travel documents at negative swab test result.

Kailangan lang ng pre-booking sa mga hotel at registration sa tourist app ng Puerto Galera para makakuha ng sariling QR code. Ipapakita ang QR code pagdating sa Balatero Port.

Puwede ring mag-island hopping at puntahan ang iba pang beach kagaya ng Long Beach at Haligi Beach.

Maaari ring mamasyal sa Muelle Bay at kumuha ng retrato sa mga yate roon.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

