Mga menor de edad sa Metro Manila 2 linggong di palalabasin ng bahay

Disinfection sa Barangay Pureza sa Maynila noong Marso 15, 2021. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News

MAYNILA — Simula Miyerkoles hanggang sa susunod na 2 linggo ay bawal nang lumabas ng bahay ang mga menor de edad sa Metro Manila bilang hakbang kontra pagkalat ng COVID-19.

Ang Metro Manila Council, kasama ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), ay kasalukuyan nang nagbabalangkas ng resolusyon matapos itong mapagkasunduan ng mga alkalde.

Sa pahayag ng MMDA, sinabi nitong mga 18 hanggang 65 anyos lang ang maaaring lumabas ng tahanan lalo't nakakakita ng pagsirit sa kaso ng COVID-19 nitong nakaraang mga linggo.

"This will be implemented in all the 17 LGUs comprising the National Capital Region," anang ahensiya.

Sabi naman sa TeleRadyo ni Navotas City Mayor Toby Tiangco, imbes na pagmumulta ay napagkasunduan ng mga alkaldeng isailalim na lang sa RT-PCR test ang mga lalabas na menor de edad.



Kasama rin sa imamandatong ipa-swab test ang mga lalabag sa general curfew, physical distancing, at hindi pagsusuot ng face mask.

"Lahat ng magba-violate niyan eh kailangan sumailalim sa mandatory RT-PCR testing. Kung minor siya, ang i-RT-PCR test 'yung magulang. Since di ka sumunod sa health protocol, lumalaki ang tsansa na ikaw ay nahawahan... Automatic ite-test ka na namin para alam na namin kung ikaw ay infected o hindi para mas mabilis 'yung proseso ng paghanap ng mga positibong tao," sabi ni Tiangco.

Aminado naman si Tiangco na hindi nila puwedeng hulihin ang mga nagma-mass gathering na nasa loob ng bahay.

Ang puwede lang aniya nilang gawin ay pakiusapan ang mga pamilyang huwag munang mag-imbita ng mga bisita para mabawasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19.

Nauna na kasing sinabi ng ilang eksperto na nakakakita sila ng hawahan sa pami-pamilya.