'Mas maayos ngayon': Gobyerno itinangging balik sa dati ang pandemic response

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Isang taon matapos simulan ang implementasyon ng community quarantine kontra pandemya, marami ang pumuna na tila wala umanong pinagbago ang sitwasyon ng bansa dahil balik sa dating curfew at iba pang restriksiyon ang mga local government unit (LGU).

Pero itinanggi ng Palasyo at iba pang pandemic officials ang naturang paratang.

Kumpara umano noong nakaraang taon, mas maganda na ang mga pasilidad ng bansa para gamutin ang mga nagkakasakit

"We are not back to square one kasi po we have better facilities, we have more clinical bed capacity, we have more ward bed capacities, we have prepared the health care capacity para nga po gamutin iyong mas maraming mga magkakasakit," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Ang importante umano ay nasimulan na ang pagbabakuna na nakikitang susi sa pagbabalik normal ng Pilipinas.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, asahan na bago matapos ang Marso ay darating na ang ikalawang bulto ng donasyong bakuna mula China na 400,000 dose ng Sinovac vaccine na CoronaVac.

Bukod pa ito sa bibilhing 1 milyong doses ng gobyerno mula pa rin sa Sinovac na darating naman matapos ang Marso.

Susundan ito ng 900,000 dose ng AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility.



Sapat na raw ito para mabakunahan ang mga medical frontliner ng bansa.



Hanggang nitong Martes ng umaga, umabot na sa 216,000 na medical frontliners ang nakakatanggap ng bakuna sa buong bansa.

Target naman umano ng gobyerno na simulan ang pagbabakuna ng mga senior citizen sa ikalawang linggo ng Abril na susundan ng general population bago matapos ang buwan.

Ito ay kung kailan inaasahan ang simula ng pagdating ng bulto ng mga in-order na bakuna mula sa iba’t-ibang bansa.



Kasama rito ang 30 milyong dose ng bakunang Novavax matapos pumirma ng supply agreement ang gobyerno sa Serum Institute of India.

Nasa 50 hanggang 70 milyon na Pilipino ang inaasahang mababakunahan ngayong 2021.



Kung matutupad ito, posible na umanong matapos ng bansa ang problema sa COVID-19 pagtapak ng 2022.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News