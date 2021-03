Kawani ng disconnection crew ng power utility, kinuyog

ILOILO CITY - Pinagtulungang bugbugin ng apat na kalalakihan ang isang kawani ng electric distribution utility sa Iloilo City na puputol sana ng kanilang linya ng kuryente sa Barangay Javellana, sa Jaro, Lunes ng tanghali.

Nakunan pa ng video ang pambubugbog ng may-ari ng bahay at mga kasamahan nito sa kawani ng MORE Power Corporation. Makikita rin sa video ang tangkang pag-awat ng kasamahan ng biktima.

Sa imbestigasyon ng Jaro Police, naka-schedule sana na putulan ng kuryente ang bahay ng suspek matapos na hindi makabayad ng kaniyang electric bill na umabot sa P26,000.

Ilang beses nang tinangkang putulan ng kuryente ang bahay ng suspek subalit palagi nitong binabantaan at tinatakot ang disconnection team, ayon sa awtoridad.

Nagtamo ng galos at pananakit ng katawan ang biktima.

Nakakulong na sa Jaro Police ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong direct assault to person in authority at physical injury.

Samantala, pinaghahanap na ngayon ng awtoridad ang mga kasama nitong nakatakas matapos ang insidente.

Ulat ni Rolen Escaniel