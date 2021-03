Informal settlers, nais ni Duterte na mabakunahan agad kontra COVID-19

MAYNILA - Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes na isama sa mabigyan ng bakuna sa mga susunod na araw ang mga informal settlers o mga mahihirap.

Sa isang public briefing, sinabi niyang ayaw na niyang maghintay ng surplus o sobrang bakuna para maibigay sa kanila.

Gusto aniya niya na maturukan sila agad ngayong linggo kapag natapos na mabakunahan ang health workers at senior citizens, at mahuhuli na lang umano silang mga taga gobyerno.

“That is why I said, I am thinking of going mobile. Kayo na pumunta, or if you are near the barangay, you just wait because ang order ko ngayon is for the team to give you the vaccine," ani Duterte.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, alinsunod sa utos ng Pangulo, paghahandaan na ito ng Department of Health, pero may nakikita siyang hamon sa gusto ng pangulo na dalhin ang bakuna mismo sa mga bahay ng informal settlers.

“Kung dadalhin ang bakuna sa kanila, kakailangan ng napakaraming tao na magmo-monitor for adverse effects following immunization. Iyan po ang very important step. Very final step in the vaccination process, after you are vaccinated, you have to be observed for 30 minutes to about 1 hour individually for a possible serious side effects," aniya.

"Kung iisa-isahin po natin sa lugar nila, kulang po tayo sa tao sa pagmonitor,” dagdag ni Duque.

Iniutos din ng Pangulo sa DILG na mamigay na ng libreng face mask para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19.

“We have to provide the mask for everybody. Kung iyong tao walang pera ipambili ng mask, how can you expect compliance from him? So it is good, the DILG and the barangay captains makatulong po kayo," aniya.

Hinihikayat naman ng Pangulo ang publiko na huwag mapanghinaan ng loob kahit pa muling tumataas na naman ang kaso ng COVID-19 sa bansa.

Aniya, maliit na problema lang ang COVID-19.

“Do not despair, kaya natin ito. COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin, mas marami tayo dinaanan na mas ano, mas grabe, mas mahirap, mas magluluha kayo.”

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more in iWantTFC