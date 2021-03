Health workers nanawagang bawasan ang mga tao sa mga lugar ng trabaho

Nanawagan ang mga health worker sa mga negosyante na mag-decongest o bawasan ang mga tao na pumapasok sa mga opisina at iba pang lugar ng trabaho sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga bilang ng mga nahahawahan ng COVID-19.

"For business and industry leaders, request po sana namin kung puwede po muna ma-decongest ang mga workplace. Bawasan po muna ang mga pumapasok," sabi ni Dr. Aileen Espina ng samahang Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC).

"If we can implement staggered work hours para hindi po sabay-sabay ang pasok ng mga trabahador," dagdag niya.

Hiniling din ni Espina na kung maaari ay ayusin ang ventilation sa mga workplace, na malaking tulong para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Nauna nang nakita sa Quezon City na sa workplace madalas nagkakahawahan ng COVID-19 at naiuuwi ng empleyado ang virus sa kani-kanilang mga tahanan.

Gaya ng Philippine College of Physicians, naniniwala rin ang HPAAC na wala pang pangangailangan na humingi ng "time out" o mas mahigpit na lockdown.

Iminungkahi naman ng grupo sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng lockdown sa isang lugar oras na makakita ng senyales ng outbreak.

"Let’s stop blaming the people. They’re doing everything they can to comply kaya lang we force them into crowds," sabi ni Dr. Tony Dans ng HPAAC.

Ayon kay Dans, sa ngayo'y nasa 80 porsiyento na ang occupancy ng mga intensive care unit sa mga COVID-19 referral hospital habang 50 porsiyento ang occupancy ng mga ICU sa buong Metro Manila.

Bagaman walang "time out," sabi ni Dans na kung kailangan ay hindi sila magdadalawang-isip na muli itong ipanawagan.

"Kung dumadaing na ang aming mga kasamahan, we will request for that. But I think we won't have to kasi sinabi naman ng Malacanang that they are ready to call for a lockdown if necessary," ani Dans.

Sa Providence Hospital sa Quezon, may 15 kamang inilaan para sa mga pasyenteng tatamaan ng COVID-19.

Bagaman hindi sindami ang kanilang mga pasyente kompara sa mas malalaking ospital, subsob pa rin sa trabaho ang lahat ng health workers ng ospital.

Katunayan, sa kanilang emergency room, may mga naghihintay pa ng mababakanteng kama.

"On a daily basis there is a lineup averaging 2 to 3 patients a day awaiting to be admitted because that necessitates admission. We are already in our fully capacity when it comes to admissions, both in the critical units as well as that in the ward units," ani Providence Hospital medical chief Dr. Lysander Ragodon.

Para kay Rogodon, mas kailangan magtulungan ang pribado at pampublikong sektor ngayon, lalo na pagdating sa pagpapaintindi sa tao kung gaano kahalaga ang pagsunod sa minimum health standards.

Sa Philippine General Hospital (PGH), umabot na sa 156 ang naka-admit na pasyenteng may COVID-19 at nasa 10 pa ang naghihintay na ma-admit.

"Sometimes patients come in and they are really unstable and we need to tide them over in the emergency room. So sometimes the emergency room will look like a war zone with intubated patients," ani PGH Spokesperson Dr. Jonas del Rosario.

Sa East Avenue Medical Center, 77 porsiyento na rin ang occupancy rate ng mga kama para sa COVID-19 patients at patuloy pa ring dumadami.

Ilang staff na rin ng ospital ang nahawa sa sakit.

Sa ngayon, umakyat na sa higit 15,000 health workers ang nagkakasakit ng COVID-19 pero karamihan sa kanila'y gumaling din.

Sa kabuuan, umabot na sa 631,320 ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa bansa, base sa ulat ngayong Martes ng Department of Health.

Sa bilang na iyon, 57,736 ang active cases o nananatiling may virus.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC