Guro patay matapos pagsasaksakin sa Ilocos Norte

Patay ang isang 44-anyos na guro matapos siyang pagsasaksakin sa Barangay Darat sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte Linggo ng madaling umaga.

Ayon sa hepe ng pulisya ng Pinili na si Police Lt. Reycar Almazan, nangyari ang insidente sa loob ng carinderia at parlor na pagmamay-ari ng biktima.

"Mga around 11:30 [ng gabi] ay may pinapasok siyang lalaki sa kaniyang tulugan tapos at around 1:15 [ng umaga] ay lumabas na siya na duguan at nagpapatulong sa kagawad ng barangay at doon na rin siya natumba," ani Almazan.

Nagtamo ang biktima ng apat na tama ng saksak sa kanyang katawan. Naiwan pa sa kanyang likod ang kutsilyo na ginamit ng salarin.

Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Patuloy ang imbestigasyon sa motibo sa krimen.--Ulat ni Grace Alba

MULA SA ARKIBO

