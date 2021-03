'Bloody Sunday' arrests: 3 aktibista, kabilang ang isang lola, kinasuhan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kinasuhan na ang tatlong aktibistang nahuli noong "Bloody Sunday," kung saan 9 na indibidwal na umano'y nanlaban ang pinaslang sa iba't ibang bahagi ng Southern Tagalog.

Kabilang sa mga nakasuhan ang isang 61 taong gulang na lolang si Nimfa Lanzanas.

Isa siyang maybahay at paralegal din ng grupong Kapatid.

"Humihingi po ako ng tulong, sana matulungan niyo ako... Ang trabaho ko lang po ay isang simpleng maybahay lang po ako, nag-aalaga ng aking mga apo," ani Lanzanas sa isang video mula sa Kapatid.

Isa lang siya sa naaresto noong Marso 7 o "Bloody Sunday" kung tawagin ng rights groups dahil sa madugong kinahinatnan ng sabay-sabay na paghahain ng pulisya ng search warrant sa Batangas, Rizal, Laguna, at Cavite.

Hinuli si Lanzanas sa kanilang bahay sa Calamba, Laguna. Dalawang baril, isang granada, mga bala at may silencer pa ang narekober umano mula sa nasabing lola.

Sa search warrant, may nakalagay pang M16 rifle.

"Imposible pong magkaroon ng ganu'ng device sa bahay. Unang una, siyempre, senior na 'yung mama ko. Walang kaalaman 'yan sa paggamit ng ganun... Sa estado rin ng buhay namin, di rin naman namin kayang bumili ng ganu'ng klaseng explosives... Napakadelikado ng ganu'ng bagay na laging tao sa bahay mga bata," ani Madeleine Lanzanas, anak ni Nimfa.

Sa affidavit ng mga pulis, pinakita umano nila ang search warrant at may kasamang dalawang taga-barangay bago halughugin ang bahay.

Pero iba ang kuwento ng 3 menor de edad niyang apo sa kanilang ina.

"Sinira 'yung doorknob, then pinalabas sila... Pinalabas sila and then ano, pagsilip daw niya, patay na 'yung ilaw. During that time, nagkaroon sila ng tsansa para makapagtanim," ani Madeleine.

Puwersahan din umanong pinasok ng mga pulis ang Defend Yulo Farmers office sa Cabuyao, Laguna kung saan hinuli ang labor leader na si Elizabeth Camoral, na nakuhanan umano ng isang baril at mga bala na nakapatong lang umano sa isang bukas na estante.

"Around 4 a.m. po pumasok bigla 'yung PNP sa may gate namin. Biglang may pumasok na PNP sa loob ng kuwarto. Habang pinapadapa kami, ramdam ko po, nararamdaman ko po na may narinig po akong kaluskos. Narinig ko, naghahalughog sila sa may workshop area," sabi ni Marife Valde Avilla, saksi sa pangyayari.

Duda rin ang kinakasama ni Steve Mendoza sa pagkakarekober umano ng mga pulis ng baril sa lagayan nila ng mga damit sa loob ng kanilang bahay sa Cabuyao, Laguna.

"Noong araw na iyun, nagtupi pa ako ng damit kasi nga dumating kami ng mister ko gabi na... Napakaimposible po na makita sa damitan ko, ako nga nagtupi noong gabing 'yun... Sobrang linis ko sa bahay. Bakit ako magtatago ng isang ganu'n na puro diyaryo at langis," sabi ni Rafaela Barquila, partner ni Mendoza.

Pormal nang sinampahan ng kasong illegal possession of firearms and explosives sina Mendoza at Lanzanas noong Lunes.

Si Camoral naman ay nakapagpiyansa na dahil bailable ang kasong illegal possession of firearms na isinampa sa kanya.

Sa gitna ng alegasyon na tinaniman ng ebidensya ang mga nahuli, iginiit ng PNP na walang basehan ang mga akusasyon.

Layon lang umano ng mga paratang na pahinain ang kaso sa korte at ang lehitimong police operation.

"The allegations of 'nanlaban' and 'planted evidence' are baseless and unfounded. These only serve to undermine the wisdom of the courts and the legitimacy of police operations," sabi ng PNP sa isang pahayag.

Pero hindi inaalis ni Justice Secretary Menardo Guevarra ang posibilidad ng pag-abuso sa paghahain ng search warrant.

Kasama ito sa imbestigasyon ng AO 35 task force on extrajudicial killings.

"Kung minsan, may tendency na gumamit ng unnecessary force ang mga nag-e-enforce o nagse-serve ng search warrants kaya nandoon ang problema... All we need to do is for people affected to bring it to the attention of the proper authorities concerned so that the proper administrative and necessary criminal sanctions can be imposed," sabi ni Guevarra.

Inihahanda na rin ng Korte Suprema ang guidelines na oobliga sa mga pulis na gumamit ng body cameras sa paghahain ng mga warrant.

Umaasa ang kanilang mga kaanak na mabibigyang-linaw ang kanilang pagkakaaresto.