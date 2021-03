ALAMIN: Pwede bang magpabakuna kontra COVID ang mga senior citizen, buntis at nagpapa-breastfeed?

MANILA — Nagpaalala ang mga eksperto nitong Martes na pwedeng magpabakuna kontra COVID ang mga senior citizen at nagpapa-breastfeed habang ang mga buntis na high-risk sa coronavirus lalo na ang mga frontliner ay pwede ring mabakunahan.

SENIOR CITIZENS

Sa isang media forum ng Department of Health, sinabi ni Dr. Shelley dela Vega, direktor ng Institute on Aging ng National Institutes of Health ng Unibersidad ng Pilipinas, na dapat lang mabigyang prayoridad ang mga senior citizen sa Pilipinas.

“Senior citizens are the best candidates for COVID vaccination…'Yan lang ang proteksyon nila. Tumatanda na ang katawan pati ang immune system. Kung hindi pa bakunahan, mahirap silang mag-recover,” aniya.

Hindi na din umano kailangan ng clearance mula sa doktor maliban na lang kung ang senior citizen ay may sakit tulad ng HIV, sumasailalim sa chemotherapy at may cancer o in remission.

“Seniors with hypertension, diabetes, heart disease, kidney disease, kahit nagdadialysis pwedeng bakunahan at dapat bakunahan,” dagdag niya.

Para naman sa mga nursing home patient na bed-ridden, nasa vegetative state o matagal nang comatose o ilang buwan na lang ang life expectancy, kailangan umano ng assessment ng doktor at desisyon ng pamilya lalo’t hindi makakapagsalita ang pasyente para sa kanyang sarili.

Ayon kay Dela Vega, ang irerekomenda lang naman sa mga senior citizen ay mga bakuna kontra COVID na talagang subok na para sa kanila. Hindi pa umano dito kasama ang bakuna ng Sinovac dahil hindi pa natatapos ang kanilang pag-aaral sa epekto nito sa mga senior citizen. Ngunit malapit na din umanong malaman ang resulta ng clinical trial nito.

Sa mga natatakot umano sa balita ng mga namatay matapos turukan ng bakuna sa ibang bansa, ipinaalala ni Dela Vega na mataas talaga ang bilang ng mga namamatay sa mga nursing home sa Norway kung saan ito nabalita. At sa pag-iimbestiga ng mga eksperto ay ang mahigit benteng matatanda ay namatay dahil na rin sa iba’t iba nilang mga sakit at hindi dahil sa nilalaman ng bakuna.

BUNTIS AT BREASTFEEDING

Para naman sa mga buntis, sinabi ni Dr. Sybil Lizanne R. Bravo, presidente ng Philippine Infectious Diseases Society for Obstetrics and Gynecology, na wala pa ding sapat na pag-aaral tungkol sa epekto ng COVID-19 vaccines sa mga buntis ngunit pinapayagan ito kung mas malaki ang benepisyo kumpara sa posibleng epekto nito.

Sinusunod umano ng grupo ni Bravo ang rekomendasyon ng World Health Organization at Centers for Disease Control and Prevention ng United States.

“We can offer the COVID-19 vaccine…to pregnant women who are very at high risk. Ano ang definition ng high risk? If a pregnant woman is a health care provider or frontliner,” ayon kay Bravo.

Hindi lang umano ito mga health worker kundi pati mga pulis, sundalo at iba pang uniformed personnel na nasa frontline ng COVID response ng gobyerno.

“Kapag ang isang buntis ay nagkaroon ng COVID infection, they are more at risk of severe infection. Sila ang maaaring mahirapan huminga, matubuhan, mag-undergo ng pre-term labor and delivery so maaari silang manganak prematurely,” dagdag ni Bravo.

Ang mga buntis at mga inang nagpapasuso na may comorbidities o ibang sakit ay high-risk rin kaya pwede silang bakunahan kung gusto nila. Kasama umano sa mga high risk ang may heart disease, respiratory conditions tulad ng malalang asthma at cystic fibrosis, may chronic kidney disease o sumasailalim sa dialysis, tumanggap ng organ transplant, mayroong homozygous sickle cell disease at sumasailalim sa immunosuppression therapy na nakakapagpababa ng immune system.

Ang payo lang ni Bravo para sa magpapabakuna ay gawin ito sa pangalawa o pangatlong trimester.

“Siyempre sa 1st trimester maraming issues…d'yan nagdedevelop ang organs,” ani Bravo. Malaki din ang peligro na malaglag ang sanggol habang unang trimester. Kaya naman hindi dapat isabay ang bakuna upang hindi maisisi sa bakuna ang anumang pwedeng mangyari habang maselan pa ang pagbubuntis.

Nagpaalala din si Bravo na antayin ang dalawang linggo matapos mabakunahan ng ibang gamot tulad ng panlaban sa tetanus. Ito umano ay precaution lamang habang hindi pa alam ang mangyayari kung maisabay ang bakuna kontra COVID sa ibang bakuna.

Para naman sa mga nanganak na at nagpapasuso sa kanilang sanggol, walang ipinagbabawal dahil hindi naman nakakaapekto ang bakuna sa gatas ng ina.

“One of the advantages and offering the vaccine to our lactating women is the possible transfer of antibodies to breastmilk. Kaya nga po wala namang definite contraindication for giving the vaccine among breastfeeding women even if they are immediately post-partum or post delivery,” ani Bravo.

Ang importante lang umano para sa mga miyembro ng populasyon na ito ay mayroon silang informed consent o pumayag talaga silang mabakunahan.