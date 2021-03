3 lalaki patay sa magkahiwalay na aksidente sa Davao

Kuha ng Talomo Police Station

DAVAO CITY -- Patay ang isang driver ng motorsiklo at angkas niya matapos maaksidente sa Purok 4 Barangay Cawayan, Calinan District sa lungsod na ito Linggo ng gabi.

Galing sa Barangay Tamayong ang driver na si Mervin Villaflor at angkas nitong si Michael Araro, at papunta sana sa Barangay Wangan.



Pero pagdating sa pababa at pakurbang kalsada sa may Barangay Cawayan, nawalan ng kontrol ang driver kaya naaksidente at nahulog sa kanal.

Dead on the spot ang angkas habang dead on arrival naman sa ospital ang driver.

Samantala, nadaganan ng isang trailer truck ang isang 66-anyos na retiradong pulis habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa Bypass road Cor. Carlos P. Garcia Highway sa Barangay Ma-a Sabado ng hapon.

Patay nang magulungan ng truck si Jaime Jera. Parehong nasa highway ang dalawang sasakyan at papuntang Barangay Buhangin.

Pero pagdating sa junction ng bypass road, nagkabanggaan umano ang dalawang sasakyan.

Napasok ang biktima sa ilalim ng truck at nahagip pa ng ilang metro na humantong sa pagkamatay nito.

Pansamantalang idinetene ng pulisya ang driver ng truck na maaaring haharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.--Ulat ni Hernel Tocmo

