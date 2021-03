2 patay, 2 sugatan sa banggaan na nauwi sa sunog sa Isabela

Kuha ng Ilagan City Police

Nagliliyab nang datnan ng mga awtoridad ang isang motorsiklo at isang kulong-kulong, o tricycle, na nagsalpukan sa national highway sa Ilagan City, Isabela Lunes ng madaling araw.

Dumating ang mga bumbero para apulahin ang apoy.

Ayon kay Police Lt. Col. Virgilio Abellera Jr, hepe ng Ilagan City Police, posibleng ang pag-agaw umano ng linya sa naturang kalsada sa Barangay Alibagu ng kulong-kulong ang naging dahilan ng aksidente.

“Kung mapapasin mo yung daan, ‘di ba may partition line yun sa gitna. Itong kulong-kulong going north siya. Kung nasa tamang lane siya, dapat nasa right siya. Pero nung rumesponde 'yung mga tropa, nasa left lane itong kulong-kulong. So most probably, nag-encroach itong kulong-kulong,” ani Abellera.

Sa tindi ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng dalawang sasakyan.

Naisugod sila sa ospital, pero idineklarang dead-on-arrival ang 20-anyos na si Rey Gadayos na nagmaneho ng motorsiklo. Nasawi din ang kaniyang angkas na si Jether Alfonso, 21-anyos na helper.

Nasugatan naman ang driver ng kulong-kulong na si Bryan Doque, 29, at ang pasahero nitong si Oliver Ramos, 22.

“Yung isa na DOA, hindi pa namin ma-determine kung yung cause of death niya is pagkasunog niya or yung banggaan. Hindi naman totally burned yung katawan, lagpas 60 to 70 percent siguro,” ani Abellera.

Patuloy ang imbestigasyon para matukoy kung sino talaga ang dapat managot at kung may nakainom sa mga biktima nang mangyari ang aksidente.--Ulat ni Harris Julio