The Philippine contingent composed of members of various agencies prepare before participating in search and rescue operations in quake hit Turkey at the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 in Pasay City on February 8, 2023. Seeing them off was Armed Forces of the Philippines deputy chief of staff Vice Adm. Rommel Anthony SD Reyes and Turkish Ambassador to the Philippines Niyazi Evren Akyol who expressed his gratitude to the personnel participating in the operation. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA -- Pinarangalan ng Senado ang Philippine Inter-Agency Humanitarian contingent na nagtungo sa Turkey upang tumulong sa rescue and recovery operations doon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol.

Sa sponsorship speech ni Senator JV Ejercito, sinabi niya na hindi matatawaran ang tapang at dedikasyon na ipinamalas ng 82 miyembro ng Philippine Contingent sa Turkey.

"Sa 82 na miyembro ng Philippine Inter-Agency Humanitarian Contingent sa Turkey taos puso po ang aking pasasalamat at paghanga sa inyo. mabuhay kayo, mabuhay ang lahing Filipino," aniya.

Si Senator Ronald dela Rosa, iginiit naman na ipinakita ng Philippine contingent na buhay ang diwa ng bayanihan.

Sa ginawa aniya ng Philippine team, inilagay nila sa mapa ang Filipino spirit. Dahil din aniya sa bayanihan, nakikilala ang Filipino bilang bayani.

Nagpasalamat naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Philippine contingent.

Sa ipinakita anyang tapang at malasakit sa mga biktima ng lindol, naiparamdam sa mga biktima sa Turkey at Syria na hindi sila nag iisa at may nakahandang umalalay sa kanila.

Co-authors ang lahat ng senador sa resolusyon at isa isang binigyan ng kopya ng resolusyon ang Philippine Contingent kung saan si Senator Lito Lapid ang main author.



KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC