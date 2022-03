Zumba sa “Bangkota” para sa kalusugan, inorganisa

DUBAI -Naisipan ng isang grupo ng mga arkitekto na magpa-Zumba sa mismong Bangkota sa Expo 2020 Dubai para maibsan ang homesickness ng ilang kababayan kamakailan.

Kadalasan subsob kasi sa trabaho ang mga OFW, kaya naman mainam na mag-relax-relax din kapag may time para iwas-stress, depresyon at malabanan ang homesickness.

Para makatulong sa mga Pinoy, nag-organisa ng Zumba session ang United Architects of the Philippines-Dubai o UAP-Dubai sa Expo 2020 Dubai.

Kaisa rito ang tatlong Filipino Fitness Organizations na FRU, FIT at 3FS. “Bakit hindi natin samahan ng physical activities ang buhay natin which will make us healthier, it may prolong our life,” sabi ni Arch. Tony Fernando, United Architects of the Philippines-Dubai.

“Dahil sa Zumba event na ito, at least naiibsan nila yung pagiging malungkot nila,” sabi ni Ziñorita Aubrey, Zumba Middle-East.

Bukod sa pangmalakasang Zumba, sinabayan din ito ng Fun Run sa Expo 2020. Paraan ito para mapangalagaan ang pisikal at mental health ng mga Pinoy.

“There’s a lot of boost in the way we see things as they are. Particularly yun endorphins po natin, it’s a happiness hormones na tumataas din so mas nagiging positive po tayo sa outlook natin sa buhay,” sabi ni Dr. Rommel Sergio, Mental health advocate.

“It’s an exercise for the soul, it gives us happy hormones, nagbibigay po ito ng saya para sa atin,” dagdag ni Ziñorita Aubrey.

Bukod sa ehersisyo, tamang pagkain, importante ang pagkakaroon ng positibong pananaw para sa malusog na kaisipan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.