Pinoy fans, dinagsa ang concert ni Gigi De Lana sa Dubai

DUBAI- Maaga pa lang, pumwesto na sa Jubilee Park ang Gigi fanatics para sa "Domination" concert sa Jubilee stage ng Expo 2020 Dubai.

Hindi nila ininda ang init ng panahon, ang iba naman, nag-picnic pa habang naghihintay.

“Excited po ako na mapanood si Gigi, 4 o’clock pa lang po, nandito na kami para makakuha ng magandang pwesto.” sabi ni Charyn Tan, OFW sa Dubai.

“We’re very excited po dahil nandito kami at mapapanood ng live si Gigi. Ang sarap maging Pinoy!” sabi ni Shela Razon, fan ni Gigi De Lana.

Todo-rakrakan agad sa unang kanta pa lang ni Gigi. Hanggang sa pagkagat ng dilim, tuloy ang kasiyahan. Lalo na nang kantahin ni Gigi ang hit song niyang “Sakalam.”

“Hindi ako makapaniwala talaga,grabe! Ang saya ko!” sabi ni Hannah Ong, Pinay sa Dubai.

Naki-sing along naman ang fans nang kantahin ni Gigi ang viral hit cover niya na “Bakit nga ba mahal kita.”

Emosyonal na nagpasalamat si Gigi sa Pinoy fans. Ito na ang pangalawang concert ni Gigi sa Dubai sa loob lang ng apat na buwan.

Huling nag-perform si Gigi sa Dubai noong Disyembre bilang isa sa Kapamilya stars sa 1MX Dubai.

“Sakalam, sobrang masaya ako kasi this is my first time na ganito karami yung mga kabayan natin. Grabe talaga kasi yung heartwarming support, lahat ng Pinoy na nagpe-perform hindi lang sa akin, kasi po ano, ang saya ko kasi kasama ko yung Gigi Vibes,” sabi ni Gigi.

Naging tahanan na ng mga Pinoy artists ang Jubilee stage sa Expo 2020 Dubai na laging jampacked ng concert goers.

