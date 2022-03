Mga Pinoy sa Europa, dumadaing na sa mataas na presyo ng petrolyo

ENGLAND - Dumadaing na ang mga Pinoy sa Europa dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin.

Umaaray ang working mom na si Rosalie Angcon sa Surrey, England dahil sa kaliwa’t kanang pagmahal ng presyo ng mga bilihin at buwanang bayarin. Hindi na rin sapat ang dating budget niya para sa lingguhang grocery para sa pamilya.

“Before the pandemic, our regular grocery expenses cost around £70 to £90, and that is already for five members of the household. Now, we buy the same goods and it already costs us around £120 to 130,” sabi ni Rosalie Angcon, nurse sa Guildford, Surrey.

Sa ulat ng office for National Statistics nitong Enero, sumipa sa 5.5% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin, base sa consumer prices index na siyang pinakamataas sa huling tatlong dekada.

Dahil naman sa paglobo ng presyo ng langis, umabot na sa 19% ang dagdag-singil sa kuryente, at 28% naman sa gas. Titindi pa ang pasanin ng mga taga-UK dahil nakatakda pang magmahal ang energy bill ng 54% sa Abril.

Kaya ang dagdag bayarin, nangangahulugan ng dagdag na pagkayod sa iba. “Apart from our regular monthly wages, we need to do extra work, overtime,” sabi ni Angcon.

Humataw din ang presyo ng petrolyo, umabot sa 24% ang itinaas sa gasolina at diesel kung ikukumpara noong 2021, ang pinakamabilis na price hike sa huling labintatlong taon.

Kaya dagdag dagok ito para sa mga motorista. “Everday, I have to use the car to do the school run, so sobrang drastic yung effect sa amin financially,” sabi ni Marian Bettcher, Systems administrator sa Ash, Surrey.

NORTHERN IRELAND

Bukod sa Great Britain, ramdam din ng ilang OFW sa Antrim, Northern Ireland, ang epekto ng inflation.

“Yung oil namin which we use sa bahay po, it was only £77, but it has already gone up to £157 which is basically more than twice its price na,” sabi ni Kayenine Bontor, nurse sa Antrim, Northern Ireland.

SWEDEN

Sa Stockholm, umaaray din dala ng paglundag ng mga bayarin ang ilang Overseas Pinoy sa Sweden. Bukod sa pagmahal ng singil sa kuryente, may dagdag-singil din sa pamasahe sa mga bus at tren.

"It is getting more expensive to move around using public transportation. Now, it would set me back 39 Kronor or €4 for a one-way ticket, which is quite hefty,” saad ni Rodrigo Granzo, Jr., HR Systems analyst sa Stockholm, Sweden.

BELGIUM

Sa Belgium, tumaas ang inflation rate sa higit 8%. Sa tala ng Statbel, tumaas ang presyo ng natural gas ng mahigit isandaang porsyento.

Maging ang singil sa kuryente, umakyat ng higit 70%. Si Mel Roxas, na nagsa-sideline sa pagluluto ng food packs, umangal sa pagtaas ng mga bilihin.

“Dahil sa gulo na ‘yan na di matapos tapos, nahalata ko lang na sobra ang mga bills lalo na yung mga electricity at gas at mga bilihin,” sabi ni Mel Roxas, negosyante sa Brussels, Belgium.

Nangangamba rin siya dahil kahit malayo ang Belgium sa sentro ng bakbakan, nasa Brussels naman ang NATO headquarters at ilang European institutions na kumukondena sa pag-atake ng Russia sa Ukraine.

Kaya baka umano maapektuhan pa rin ang Belgium. Sa Lommel na bahagi ng Limburg province sa Belgium, naghihigpit na rin ng sinturon ang ilang Pinoy.

“Ang cooking and heating po, on average, we pay around €1,000 per year. Pero kapag nagpatuloy po itong pagtaas, magbabayad po kami ng around €1,300 per year,” saad ni Cristy Sarip, order picker sa Lommel, Belgium.

Bunsod ng walang humpay na taas-presyo, kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga OFW para makatipid.

“Dati after school, pick-up, minsan dinadala ko pa sila sa park o sa town, o somewhere for dinner. But now, school, (tapos) bahay” sabi ni Marian Bettcher, taga-Belgium.

“Car pooling po ako sa aking katrabaho. Umiiwas na rin po ako sa paglabas-labas at pag gala para makaiwas din sa gastos, nang sa gayon ay hindi na mabawasan ang aking budget sa pagpapadala sa aking pamilya sa Pinas,” dagdag ni Sarip.

Bilang remedyo, ikinakasa na ng ilang bansa sa Europa ang ilang ayuda, gaya ng tax subsidies at rebates. Umaasa naman ang mga OFW na magkakaroon ng umento sa sahod para maibsan ang epekto ng krisis na sumusubok sa tibay ng mga Pinoy.

