Magellan’s Cross, naging sentro ng Youth Mass sa Sagrada Familia

BARCELONA - Naging sentro ng ikaanim na edisyon ng “Sent la creu” (“Feel the Cross”) Mass for the Youth sa Basilica de la Sagrada Familia noong March 6, 2022 ang Magellan’s Cross ng Cebu.

Mismong si Archbishop Emeritus ng Manila, Cardinal Luis Antonio Tagle at Archbishop ng Barcelona, Cardinal Juan José Omella, ang naging main celebrants ng Misa.

Kasabay ding ipinagdiwang ng iba pang mga Obispo at pari ang Misa sa iba-ibang lugar sa Barcelona. Ang Eucharistic celebration, sinamahan ng replica ng Magellan's Cross sa Cebu.

Ang replica ay ginawa ng Archdiocese ng Barcelona, sa pakikipagtulungan ng Philippine Consulate General sa Barcelona. Sa kanyang homily, ipinaliwanag ni Cardinal Tagle na ang pagdating ng Krus sa kapuluan ng Pilipinas noong 1521 ang naging simula ng pananampalataya ng mga Pilipino kay Hesus .

Dagdag ni Cardinal Tagle, importanteng tanggapin natin ang ating sarling krus at yakapin ito bilang pakikiisa sa mga taong pasan-pasan din ang kanilang krus ng pagsubok.

Isang choir na kinabibilangan ng 150 mang-aawit mula sa isang dosenang youth choirs sa Diocese ng Barcelona, kasama ang Filipino youth choir na Coro Kudyapi ang nagbigay ng musika para sa pagdiriwang.

Isa sa mga kinanta ng choir ang Philippine Jubilee song, “Live Christ, Share Christ” na isinulat ni Ryan Cayabyab at Archbishop Soc Villegas.

Mahigit dalawang libong katao mula sa iba-ibang bahagi ng Spain na kumakatawan sa iba-ibang sektor ang nakiisa sa Misa.

Ang mga opisyal mula sa member agencies ng National Quincentennial Commission ay nakibahagi sa pagdiriwang. Nasa Misa rin sina Philippine Ambassador to Spain Philippe Lhuillier at Consul General Maria Theresa S.M. Lazaro.

Nang matapos ang Misa ay binigyan ng miniature replicas ng Magellan's Cross ang mga dumalo ng Santa Misa.

Source: DFA website