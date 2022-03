Muling pininturahan ng puti ang isang mural sa Las Piñas na nagpapakita ng suporta kay Bise President Leni Robredo. Photo courtesy of Youth for Leni - Las Piñeros/Benedictine Sisters

MAYNILA—Muling pininturahan ng puti ang mural sa Las Piñas City na ginawa ng mga taga suporta ni Vice-President Leni Robredo.

Ayon sa Youth for Leni - Las Piñeros, alas-5 ng hapon Martes nang makita ng kanilang mga kasamahan na binura na muli gamit ang puting pintura ang mga handprint ng mga tagasuporta.

Nilagyan na kasi ito muna ng mga handprint matapos unang pinturahan ng puti ang naunang mural noong araw ng Linggo. Nawala rin ang mga pink na ribbon na inilagay ng mga madre.

"After po nu’ng mural whitewashing noong Sunday, mayroon pong bumalik na mga artist naglagay ng handprints nila. Then nu’ng Monday, kahapon, may mga pumunta na Benedictine Sisters and mga Sisters from Daughters of Charity na naglagay ng pink ribbons. Nilinis ’yung area at saka nag-bury ng medallions of St.Benedict. But earlier kanina may mga kasama kaming bumalik, ayun nakita wala na ’yung handprints. Wala na ring ribbon tapos white na ulit ’yung wall,” ayon kay JC Lara ng Youth for Leni - Las Piñeros.

Nasa plano umano ang muling pagpipinta ng mural bilang suporta sa kandidatura sa pagkapangulo ni Robredo ngunit sa ngayon ay aasikasuhin umano muna ng grupo ang mga kasamahang nakararanas ng trauma.

"We are talking about it. Kasi it’s not just about the mural e, it’s not just about the mural that we fight for. Right now the priority is psychological first aid because of the trauma that this has given to the artist and the youth. It’s just a simple contribution, it’s just a simple way of expressing our freedom to self-expression. Pero 'yun nga isipin niyo bata pa lang 'yun mga kasama dito, many of us are first-time voters tapos ito na 'yung nangyayari,” ani Lara.

Nakiusap din ang grupo sa lokal na pamahalaan ng Las Piñas: "Sana dahil nangyayari ito sa kanilang jurisdiction, sana mabigyan rin ng karampatang vigilance. Sana maging kaisa rin namin sila in the call for a peaceful conduct of elections para lang din mabigyan ng assurance ’yung mga bata, lalo na ’yung mga bagong botante na nasa safe space kami."

Sa ngayon, hindi pa masabi ng grupo kung sino ang nasa likod ng pagbura ng mural ngunit umaasa silang titigilan na ang pag-whitewash o pagbura sa mural.

“Gaya ng sinabi ni Vice President Leni Robredo, sana matuto na po ’yung mga gumawa nu’n na the more na ginagawa ’yun, sumisidhi ’yung damdamin,” ayon kay Lara.

