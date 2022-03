Kingdom-wide badminton tournament, idinaos sa pagluwag ng health restrictions

JEDDAH - Ikinatuwa ng mga Pinoy sports enthusiast sa Saudi Arabia ang muling pagdaos ng Kingdom-wide badminton tournament kamakailan.

Naging posible ito dahil niluwagan na ang COVID restrictions sa Saudi Arabia. Halos 100%na kasi ng populasyon ang nabakunahan na.

Sa pinakahuling ulat ng Saudi Ministry of Health, higit tatlong daan na lang ang dagdag na mga kaso sa mga nakaraang araw.

Kaya niluwagan na ang ilang restrictions sa pagpasok at paglabas ng bansa at pagsusuot ng mask.

Isa rin sa niluwagan ay ang sports events, kaya muling nagsama-sama ang Pinoy sports enthusiast sa Kingdom-wide badminton tournament.

"Since naglo-loosen na yung restrictions ng pandemic is we would like to promote nga yung physical well-being ng each one and it's a good avenue for all Filipino OFW na magkasama-sama muli after the pandemic but for a while,” sabi ni Mike Martin, Chairman ng Jaguars Badminton Club.

Kahit nasa kalagitnaan ng pandemya patuloy pa ring pinapangalagaan ng mga Pinoy ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng paglalaro ng badminton.

"Para mawala yung anxiety, 'di ba pag-housemaid ka, almost (all) hours nasa bahay ka lang, so work lang sya tapos ang iniisip mo palaging trabaho lang," sabi ni Florence Cruz, kasambahay at badminton participant.

"After 2 to 3 years we are finally back on the court, this will help our bodies regain the mobility that we need after staying at home for so long it will strengthen our body, our immune system,” sabi ni Abeena Vicos, Journalism student.

Nagpakita naman ng suporta ang Philippine Consulate General sa Jeddah sa sports event.

“Buong karangalan at kagalakan na maging kabahagi ng opening ng badminton tournament today. Kingdom-wide badminton, I would like to commend Jaguar for initiating this game,” sabi ni Consul General Edgar Thomas Auxilian, Philippine Consulate General-Jeddah.

Hindi lang pagpapalakas ng katawan ang tournament para sa mga Pinoy, malaking tulong din ito sa kanilang mental health at para makapag-bonding muli ang mga Pilipino sa Saudi.

