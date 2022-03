PHILIPPINES – Muling ilulunsad ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Fiesta Filipinas Season 2 ngayong taon. Layon ng proyektong maisulong at pagyabungin pa ang makukulay na Pistang Pilipino kabilang na ang mayamang kultura at tradisyon mula sa iba-ibang rehiyon ng bansa.

Sa pangunguna ng Kagawaran at sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism o DOT at ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ang episode 1 ng Fiesta Filipinas Season 2 virtual event na Pahiyas Festival ng Lucban, Quezon ay mapanonood via livestream sa April 2, 2022, 4:00 pm (Manila time) sa pamamagitan ng official Facebook at Youtube pages ng DFA. Inaasahan ding makikilahok sa virtual festival ang nasa 94 PH Embassies at Consulates General sa buong mundo.

Ang mga sumusunod ang Fiesta Filipinas Festival schedule:

April 2, 2022 -- Pahiyas Festival ng Lucban, Quezon

June 25, 2022 -- Wagayway and Kalayaan Festival ng Cavite

September 24, 2022 -- Kadayawan Festival ng Davao

November 26, 2022 -- Pintados-Kasadyaan Festival ng Tacloban, Leyte

Tulad ng naunang season ayon pa sa DFA, ang mga “Festival bisita” ay makararanas ng multisensory experience sa pamamagitan ng virtual tour ng probinsiya kabilang na ang ‘must-visit’ sites, ‘must-eat’ na masasarap na kakanin at pagkain sa rehiyon at iba pang ‘must-do’ activities sa lugar. Mayroon ding bagong cooking segment kung saan tampok ang pinaka-popular na kakanin ng probinsiya.

Mag-antabay sa official Facebook page ng DFA para sa updates.