EXCLUSIVE | Magkapatid na estudyanteng Pinoy sa Ukraine nakabalik na sa Kuwait

KUWAIT - Ligtas nang nakauwi sa Kuwait ang magkapatid na estudyanteng Pinoy mula sa Ukraine matapos tumawid sa Ukraine-Romania border.

Puno ng pasasalamat ang magkapatid na sina Henry at Robert Abdel Malak, sa Filipino community sa Romania na kumupkop sa kanila matapos nilang makatawid sa Ukraine-Romania border.

Ito'y matapos ding mapanood sa TV Patrol ang panawagan ng kanilang nanay na si Rosanna na umaapelang tulungan ang kanyang mga anak.

Sinagot ni Labor Attache to Kuwait Nasser Mustafa ang ticket ng magkapatid. Pagdating sa Kuwait, sinalubong sila ng mga kawani ng POLO Kuwait. Paglabas sa arrival hall, sabik na naghihintay ang kanilang ama na si Wagdi Abdel Malak.

“Really, really am appreciated for Mr. Nasser and am very thanks to him for helping of my children,” sabi ni Wagdi, Tatay nina Henry at Robert.

“Tinulungan natin na makarating dito so they can join their family here. Alam naman natin kung anong nangyari sa Ukraine and we are thankful that they are able to cross the border and they reach Romania. Tinitingnan lang natin ngayon kung paano natin sila matulungan ulit sa kanilang pag-aaral,” sabi ni Labor Attache Mustafa.

Bakas man sa kanilang mga mukha ang trauma, malaking pasasalamat ng magkapatid na ligtas silang nakalabas ng Ukraine.

“Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos first, first of all kasi He is the one who found the way for us to to be able to get out of Ukraine even though it was hard times for me and for my brother and for other students. The other person I would love to thank is Labor Attache Mustafa po for providing the tickets para makauwi dito ulit sa Kuwait and see my family ulit and last but not the least I would love also to thank ABS-CBN and for accepting the news from Maxxy Santiago the news reporter here in Kuwait and kung hindi dahil po sa inyo ABS-CBN I wouldn’t be accepted or being helped by any other Filipino community so I really really thank you so much,” sabi ni Robert.

“I am really happy, really really happy to see my family again and hopefully the Philippine Embassy could help us look for universities that we can continue in,” sabi ni Henry.

Tulad ng libo-libong mga estudyanteng naipit sa kaguluhan sa Ukraine, umaasa sina Henry at Robert na makakapag-aral silang muli at matapos na ang gulo sa Ukraine.

