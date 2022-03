Watch more on iWantTFC

Habang bumababa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, umugong ang usapin tungkol sa posibilidad ng restrictions na mas maluwag sa Alert Level 1, na tinawag na Alert Level 0.

Hindi pa malinaw ang mga detalye sa nasabing alert level, pero ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, tila hindi rin wasto na "Alert Level 0" ang itawag sa mas maluwag na sitwasyon.

"It’s not a final term yet. Kausap natin ang mga expert at sinasabi nila baka hindi dapat iyon ang terminology because it's going to confuse people, baka akalain na wala nang dapat pinangangambahan," sabi ni Vergeire.

"Baka hindi na maging cautious at maging complacent ang tao because it's termed zero," aniya.

Wala pang kongkretong guidelines dahil patuloy pang nagpupulong ang mga opisyal at eksperto sa sitwasyong mas maluwag sa Alert Level 1.

Kung may mga pagbabago man, ayon kay Vergeire, ito'y makikita sa mga ospital at quarantine facilities.

"Hindi na natin kailangan magpa-dedicate ng beds sa ating mga ospital, babalik na ulit ang non-COVID services," aniya.

"Dapat nasa pag-iisip natin na matagal pa mawala 'yong habits na natutunan natin ngayon regarding infection control," sabi naman ni Dr. Anna Ong Lim, miyembro ng technical advisory group ng Department of Health (DOH).

Ayon pa sa DOH, maituturing nang low risk pagdating sa COVID-19 ang lahat ng lugar sa bansa.

Kailangan na lang pataasin ng mga Alert Level 2 area ang kanilang vaccination rate para mailagay sa mas maluwag na Level 1.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News