Tala Hospital di muna tatanggap ng non-COVID-19 patients

MAYNILA — Tanging mga pasyenteng may COVID-19 na lang muna ang tatanggapin sa ngayon ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Tala, Caloocan, sabi ngayong Lunes ng pinuno ng ospital na si Dr. Fritz Famaran.

"Sa ngayon, ang ia-admit lang namin, pure COVID patients only," ani Famaran.

Ayon kay Famaran, hindi na rin sa out-patient department (OPD) ng ospital nagsasagawa ng COVID-19 vaccination para sa health workers kundi sa isang special area.

Nilagay kasi umano sa OPD ang dagdag na hospital beds para mas maraming pang COVID-19 patients ang matanggap ng ospital, na isa sa COVID-19 referral facilities sa Metro Manila.

Ayon kay Famaran, tumaas ng 50 porsiyento ang mga ina-admit na COVID-19 patients sa ospital nitong nagdaang linggo.

Sa ngayon, 176 COVID-19 cases ang hawak ng ospital pero mababa pa ito kompara sa bilang noong Agosto ng nakaraang taon.

"Mas mabilis 'yong dami ng pasyente na ina-admit ko last year, compared to this March," ani Famaran.

Naniniwala si Famaran na dumami ang COVID-19 patients dahil sa mas nakahahawang variants ng virus at paglabag sa health protocols.

"It's more on non-observance ng minimum of 2 meters [physical distance], pumupunta sa mga family gatherings, parties, inuman [and] crowded places like markets, specifically Divisoria," aniya.

Umapela rin si Famaran sa publiko na patuloy na sumunod sa health protocols tulad ng wastong pagsuot ng face mask at shield, pagsunod sa physical distancing, at madalas na paghuhugas ng kamay.

Sa tala naman ngayong Marso 15, umabot na sa 696 tauhan ng ospital ang naturukan ng COVID-19 vaccine ng Sinovac habang 500 naman sa AstraZeneca.

Wala naman umanong naiulat na nakaranas ng malalang side effect ang mga nabakunahan.

