Motorcycle rider nakuhanan umano ng mga bala, pampasabog sa Surigao del Sur

Arestado ang isang motorcycle rider na nakuhanan umano ng mga bala at pampasabog nang maharang sa isang checkpint sa bayan ng Cantilan, Surigao del Sur nitong Linggo.

Kinilala ni Brig. Ge. Romeo Caramat Jr., direktor ng Caraga regional police, ang suspek bilang si Nelson Toñacao, 51 anyos na residente ng Carrascal, Surigao del Sur.

Hinarang si Toñacao sa checkpoint sa Barangay Cabangahan at nakuhanan siya ng mga link ng live ammunition, 15 grenade launcher ammunition, at higit 500 sheets ng leaflets ng New People’s Army.

Nabigo umano ang suspek na magpakita ng mga dokumento sa pagdala niya ng mga bala at pampasabog.

Ayon kay Toñacao, may nagpatulong sa kaniyang magdala ng sako at hindi niya alam na mga bala at pampasabog ang laman ng mga ito.

Nasa kustodiya ng pulisya ang suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

– Ulat ni Charmane Awitan

