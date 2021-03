Mahigit P1.7 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa tatlong tao sa ikinasang operasyon kontra droga sa Nueva Ecija Sabado.

Arestado ang 66 anyos na si "Lola Cel" kasama sina alyas "Tess", 49 anyos at alyas "Paleng", 38 anyos. Nakuha mula sa kanila ang 53 sachet ng hinihinalang shabu na may street value na aabot sa P1,701,564.

Kakasuhan ang tatlong suspek ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

