Kita ng iba't ibang establisimyento sa Metro Manila sapul sa panibagong curfew

MAYNILA — Sa pagsisimula ng pinaagang curfew sa Metro Manila ngayong Lunes na tatagal nang 2 linggo, umaaray ang ilang establisimyento dahil malaki anila ang epekto nito sa kanilang kita.

Sabi ng grupong Resto PH, kalahati na ng restaurant operators sa bansa ang nagsara dahil sa pandemya at lalo pang mahihirapan ang ilan sa kanila ngayon dahil sa curfew, na papatak mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga.

"A larger portion of our sales is in the dinner time. Mall hours or the landlord will close earlier, possibly even 8 p.m. Our sales can be hit, as badly as half ang mawawala, because dinner sales might not be there," sabi ni Eric Teng, opisyal ng Resto PH.

Pero mas masaklap ang sitwasyon ng ibang establisimyento sa Quezon City. Inutos kasi ni Mayor Joy Belmonte ang 2 linggong pagsasara ng mga gym, spa at internet cafe.

Masakit ito sa spa owners na Setyembre lang nakabalik ng operasyon, at lalong mas mabigat sa mga therapists na nakakaraos lang sa tips ng mga parokyano.

"Umaasa sila sa tip na binibigay ng mga client. Sa amin namang business owners ng spa, paano po 'yung renta? Kami na nga po 'yung huling binuksan, kami na naman 'yung unang isasarado ngayon, hindi pa nga po nakakabawi," hinaing ni Noll Montalbo, CEO ng Mont Albo Wellness Corp.

Tingin ni Montalbo, hindi dapat spa ang unang ipinasasara dahil mahigpit ang kanilang hygiene at sanitation protocols kaya wala rin silang naging kaso ng pagkalat ng COVID-19.

Maging ang mga gym owners, naniniwalang epektibo ang kanilang ipinatutupad na protocols.

"Kami lang yata 'yung hindi pa rin nagpapagamit ng showers up to now... You go to the gym right now just to workout... And we want you out in an hour," sabi ni Mylene Dayrit, CEO ng Gold's Gym Philippines.

Ayon kay Dayrit, 7 a.m. hanggang 8 p.m ang bagong schedule ng kanilang mga gym sa mga lugar na puwede pa ring mag-operate.



Apela naman ng mga resto, spa, at gym owners, sana ay may maibigay na tulong pinansiyal ang pamahalaan para manumbalik ang mga negosyo. Sana rin daw ay may moratorium sa mga bayarin gaya ng renta at bills kapag ipinapasara ang isang establisimyento.

Si Montalbo naman, may apela rin sa mga LGU na tuloy pa rin ang paniningil nang buo sa business permit at iba pang proseso.

"Kasi po last year parang 2 and a half months lang kami nag-operate technically... [pero] buong business permit ang binayaran namin for the whole year ng 2020... Sana nagkaroon ng adjustment... 'Yung ibang mga spa owners gusto na nilang magsara pero 'yung process ng business closure sa mga LGU ay napakahirap at pinagbabayad pa daw sila. Gusto mo na magsarado permanently pinapahirapan ka pa rin," hinaing ni Montalbo.

Ayon kay Montalbo, pahirapan din ngayon ang mga loans kaya halos walang matakbuhan ang mga naghihingalong negosyo.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News