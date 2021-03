Ilang residenteng na-swab test sa Makati, nahuling lumabas ng bahay

MAYNILA - May ilang residente sa isang barangay sa Makati na lumabas ng kanilang bahay habang hinihintay ang resulta ng COVID-19 test, ayon sa isang opisyal.

Nakatakdang matapos ang 72 oras na localized enhanced community quarantine sa 6 na kalsada sa Barangay Pio del Pilar sa Makati.

Umabot na sa 513 katao ang na-swab test sa huling tala nitong Lunes ng umaga, ayon kay Makati City spokesperson Don Camiña.

Nitong Lunes ng gabi naman ilalabas ang paunang resulta ng COVID-19 tests at papayagan nang lumabas ang mga nagnegatibo.

Sa kabila nito, may ilan pa ring mga residente na na-swab test na hindi pa rin makahintay na makalabas, ayon kay Ike Marcelino, pinuno ng mga bantay-bayan ng Pio del Pilar.

Two zones in Pio del Pilar, Makati City remain under lockdown until midnight of Tuesday as the city wraps up COVID-19 swab tests on residents pic.twitter.com/yV2n08df0d