Frontliner dumaing na hindi inuna sa gamutan ng COVID-19

MAYNILA — Sa gitna ng pagsipa ng COVID-19 cases sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, hindi maiwasan na mahawa rin ang mga health care workers at iba pang frontliners ng pandemya.

Sabi sa TeleRadyo ni Bonifacio Carmona, opisyal ng Alliance for Health Workers, may ilang pasilidad o pagamutan na hindi inuuna sa gamutan ang mga frontliner.

"Mayroon po yatang ibang ospital na hindi pina-prioritize ang mga empleyado nila eh. Katunayan nga po mayroon kaming isang staff sa ospital na namatay dahil dinala sa ibang ospital," hinaing ni Carmona.

Sa tala ng grupo nina Carmona, higit 100 frontliners na ang nahawahan ng COVID-19 sa kasalukuyan, kaya posibleng understaffed na rin ang ilang ospital.

Sa parehong panayam, ipinaliwanag ni Dr. Imee Mateo ng Philippine College of Physicians at hepe ng Amang Rodriguez Hospital na ginagawan naman ng paraan ng mga ospital na ma-accommodate ang kanilang mga staff na nagpopositibo sa COVID-19.



Posible aniyang may mga dahilan kaya tinatanggihan o inililipat sa ibang pagamutan ang isang empleyado ng ospital na may COVID-19.

"You have to look at the facts, halimbawa, in as much as priority talaga ang health workers sa ospital pero during that time baka puno na ang kapasidad ng ospital, and number 2, ano ba ang condition ng health care worker that may be needing services or facilities or equipment na hindi available at that time in their hospital," depensa ni Mateo.

Sa huling tala ng Department of Health, nasa 621,498 na ang dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas.

Patuloy ang pagtaas ng bilang simula noong mga nakalipas na linggo, na posible aniyang dahil sa iba't ibang variant na kumakalat.

