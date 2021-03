COVID-19 variant na nadiskubre sa Pilipinas mas nakahahawa ba?

Jonathan Celllona, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Wala pang ebidensya para masabing mas nakahahawa ang nadiskubreng variant ng COVID-19 virus sa Pilipinas, na ngayon ay tinatawag na P.3 variant, sabi ngayong Lunes ng Philippine Genome Center (PGC).

Sabi sa TeleRadyo ni PGC executive director Cynthia Saloma, patuloy pang pinag-aaralan ang karakter ng local variant.

"Naibalita sa ibang bansa na meron siyang increased transmissibility. So sa Pilipinas kailangan pa natin ng actual figures at pinag-aaralan pa po yan ng DOH (Department of Health)... para meron tayong actual values kung totoo ba talagang increased transmissibility at by how much kasi wala nga tayong data dyan," paliwanag ni Saloma.

Maalalang lumabas sa mga ulat sa Japan na isang biyahero na galing sa Pilipinas ang nakitaan ng bagong variant.

Sabado nang kumpirmahin ito ng DOH.

Dagdag pa ni Saloma, natural lang para sa isang virus na mag-mutate at hindi laging pinapalala ng mutation ang bagsik ng isang virus.



Ang mahalaga aniya ngayon ay paigtingin pa ng mga lokal na pamahalaan ang contact tracing para hindi na kumalat ang COVID-19 variants.

"Most likely nangyayari itong mga ganitong maraming jump ng mutations sa mga pasyenteng may chronic illness, immunocompromised sila. Nagmu-mutate sa katawan nila na hindi masyadong nakaka-fight ang immune system nila kaya very important na i-control ang transmission," giit ni Saloma.

Sa huling tala ng DOH, nasa 626,893 na ang dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC