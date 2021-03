COVID-19 referral hospitals nagdagdag ng mga kama dahil sa dami ng pasyente

MAYNILA — Nagdagdag na ng mga kama ang ilang COVID-19 referral hospitals sa Metro Manila sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga kaso sa nakalipas na linggo.

Sa Philippine General Hospital (PGH), mahigit 130 pasyente ang naka-admit at posibleng madagdagan pa ito.

Sabi sa Teleradyo ni Dr. Jonas del Rosario, tagapagsalita ng PGH, ito na ang pinakamataas na bilang na kanilang naitala sa nakalipas na 4 buwan.



Nag-convert na rin sila ng non-COVID wards at nakapagdagdag ng 40 kama.

"Kailangan pong igalaw ang mga non-COVID sa ibang lugar ng ospital at... humihingi rin po kami ng tulong para po mailipat sa ibang ospital para naman po ma-admit naman po namin ang ibang COVID referrals nila," ani Del Rosario.

Sa Quezon City General Hospital, puno na simula nakaraang linggo ang kanilang COVID-19 ward at intensive care unit. Nagdagdag na aniya sila ng manpower at mga temporary quarantine area.

"Sa ngayon po nagdagdag na po kami ng manpower. Sa aming mga COVID areas, makikita niyo po diyan na mayroon kaming temporary quarantine facility at nag-augment po kami ng manpower," sabi ni Dr. Josephine Sabando, director ng QCGH.

Sa St. Luke's Medical Center sa Taguig at Quezon City, fully occupied na rin ang COVID-19 wards.

Ayon kay Dr. Benjamin Campomanes, chief medical officer ng ospital, nasa 33 pasyente ang nasa emergency room sa Global City branch nila na naghihintay na mabakante ang kuwarto para sa mga COVID-19 patients.



Dinagdagan na rin aniya nila ang kanilang mga ICU room.



Panawagan din ng pamunuan ng St. Luke's sa mga pasyente na tumawag muna bago pumunta sa ospital.

"Tumawag muna sila kasi otherwise maghihintay sila. Okay lang naman i-accommodate din naman namin kaya lang maghihintay sila... As of now walang bakante, maghihintay ng madi-discharge, hindi naman namin masabi kaagad kung ma-empty so talagang negative na kami," ani Campomanes.

