6 barangay sa Maynila isasailalim sa lockdown

Mga pulis na nagpapatrolya sa Barangay 351 sa Santa Cruz, Maynila noong Marso 10, 2021, bago isailalim ang naturang barangay sa 4 na araw na lockdown. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA – Inanunsiyo ngayong Lunes ni Manila Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso na isasailalim sa 4 na araw na lockdown simula Miyerkoles ang 6 na barangay sa lungsod sa harap ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases.

Simula alas-12:01 ng hatinggabi sa Marso 17, ila-lockdown ang mga barangay 185, 374, 521, 628, 675, at 847 hanggang alas-11:59 ng gabi ng Marso 20, ayon kay Moreno.

Aniya, nagpasya siyang higpitan ang quarantine restrictions sa mga naturang lugar matapos makitang may higit 10 active COVID-19 cases doon.

Pinakamarami umano dito ang Barangay 675, na may 22 active cases.

Tanging mga authorized person outside of residence lang umano ang puwedeng lumabas ng kanilang mga bahay tulad ng health workers, military personnel, service workers, utility workers, essential workers at mga taga-barangay.

Inatasan na rin ang Manila Police District na magtalaga ng mga tauhan sa strategic locations para sa mas maayos na pagpapatupad ng mahigpit na lockdown.

Sa tala ng Manila Health Department noong Linggo, 1,549 ang bilang ng active cases ng COVID-19 sa lungsod.

Noong nakaraang linggo, 2 barangay at 2 hotel sa Maynila ang isinailalim sa lockdown, na natapos noong Linggo.

– Ulat nina Jerome Lantin at Jekki Pascual, ABS-CBN News



RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC