Tanggapan ng Land Transportation Office sa Quezon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Puwede nang idaan online ang pagpapadala ng reklamo tungkol sa serbisyo ng Land Transportation Office (LTO).

Ito'y matapos ilunsad ngayong Martes ang "Isumbong Mo Kay Chief," kung saan maaaring i-scan ang isang QR Code para ma-access ang online form para sa mga reklamo at rekomendasyon ng publiko.

Bahagi umano ito ng digitalization program ng gobyerno at para mapabilis ang pag-aksyon sa mga sumbong ng mga nakikipagtransaksyon sa LTO.

"Committed po kami to hearing the public. Alam namin sa LTO na mayroon kaming pagkukulang at malaki pa ang kailangang i-improve pagdating sa customer service," ani LTO Chief Assistant Secretary Jay Art Tugade.

"Nais naming humingi ng tulong sa publiko. Sabihin niyo sa amin saan kami dapat mag-improve," dagdag niya.

Ayon pa kay Tugade, sisikapin nilang aksiyunan ang mga reklamo sa mismong araw na isinumite ito gamit ang QR Code.

Makatutulong din umano ito sa pag-iimbestiga ng ahensiya dahil kailangang ilagay sa form ang mga detalye kung saan nangyari ang reklamo.

Ilan aniya sa mga maaaring isumbong ay korapsyon, masusungit na empleyado, mabagal na serbisyo, hindi maayos na LTO Office, at mga fixer.