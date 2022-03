SINGAPORE – Ipinagdiriwang ng Filcom sa Singapore ang 2022 National Women’s Month o NWM sa pangunguna ng Embassy of the Philippines sa Singapore mula March 1 hanggang 31, 2022. Ang taunang selebrasyong ito ay nagsisilbing tulay sa pagkilala sa ambag ng mga kababaihan para sa nation-building at national development ayon pa sa Embahada.

Sub-theme ng 2022 NWM ang “Agenda ng Kababaihan, Tungo sa Kaunlaran,” na naghahighlight sa mga isyung may kinalaman sa Gender Equality and Women Empowerment o GEWE na kinakailangang tugunan ng mga mahahalal na public servants sa nalalapit na May 9, 2022 National Local Elections o NLE.

Hinihikayat ng Embahada ang Filcom sa Singapore na makilahok sa online poll ng Philippine Commission on Women o PCW na: “Pulso Para sa Kababaihan, Tungo sa Kaunlaran.” Ayon pa sa PCW, layon ng poll na makalap ang mga issue o concern ng mga Pilipino na posibleng maisama sa mga polisiya, plano at mga programa ng gobyerno para sa proteksiyon at pagpapalaganap ng pagsasakatuparan ng mga karapatan ng mga kababaihan.

Samantala, inanunsiyo rin ng Embahada na umiiral na ang vaccinated travel lane o VTL arrangement sa pagitan ng Singapore at Pilipinas o two-way quarantine-free travel for vaccinated travellers. Nagsimula ang nasabing polisiya ng quarantine-free travel sa pagitan ng Singapore at 30 VTL partners noong March 4, 2022 base na rin sa ibinabang direktiba ni Singapore Minister for Transport S. Iswaran sa presscon ng COVID-19 Multi-Task Force noong February 16, 2022.

Sabi pa ng Embahada, kinakailangan lamang sundin ang eligibility criteria para sa mga biyaherong interesadong i-avail ang quarantine-free travel via VTL (Air), bisitahin ang official website ng Singapore Immigration and Checkpoints Authority o ICA. Paalala ng Embahada, maaaring tanggihan ng airlines o ICA ang mga biyaherong hindi makasusunod sa nasabing criteria.