Pila ng mga miyembro sa branch ng Social Security System sa Caloocan noong Agosto 26, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Pinalawig ng Social Security System (SSS) ang operating hours ng mga tanggapan nito sa Metro Manila, sabi ngayong Lunes ng opisyal ng ahensiya.

Ayon sa pahayag ni SSS President and CEO Michael Regino, bukas ang mga Metro Manila branch ng ahensiya mula alas-6 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi.

Makatutulong umano ang pinalawig na operating hours para matugunan ang dami ng mga miyembro na maagang nagtutungo sa mga SSS office para makipagtransaksiyon.

"I hope those long queues and camping out will soon be a thing of the past," ani Regino.

May ilang SSS branch din sa Metro Manila na bukas tuwing Sabado, mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon. Alok umano nila ang lahat ng transaksiyon maliban sa tellering service.

Bayad umano overtime ng mga empleyado ng SSS.

