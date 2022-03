Higit 1M doses ng bakuna naiturok sa ika-4 na Bayanihan Bakunahan

People receive their COVID-19 jabs during the National Vaccination Days part 4, at the Philippine Medical Association (PMA) headquarters in Quezon City on March 10, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Higit 1 milyong COVID vaccine doses ang naiturok sa ikaapat na national vaccination days na ginanap mula Marso 10 hanggang 12, base sa paunang ulat, ayon kay Health Secretary Francisco Duque.

Nasa 57 porsyento ito ng target na 1.8 milyon, ayon kay Duque. Ito ay base sa ulat noong alas-5 ng umaga Sabado, dagdag niya.

Ilan sa mga naging hamon sa pagbabakuna ang pagka-kampante ng ilang mamamayan, ngayong mababa na ang mga kaso ng COVID sa bansa, at pagbaha sa ilang lugar, ayon kay Duque.

“Partly may reports din na nagkabaha-baha sa mga ibang lugar, dahil nagkaroon ng thunderstorms, nagkaroon ng mga ‘di inaasahang pag-uulan na malakas sa mga probinsya, sa mga syudad… ‘Yan din ang isa sa mga dahilan kaya medyo naging matumal o mababa ang ating NVD Round 4 coverage,” aniya.

“Complacency is another factor. Because when people got the information that the Omicron is milder than Delta, people were thinking it is not immediately needed,” dagdag ni Duque.

ALERT LEVEL 0

Samantala, “malayo pa” ayon kay Duque bago magsailalim ng ilang lugar sa bansa sa Alert Level 0. Pero hindi aniya requirement na madeklara muna ng World Health Organization na endemic ang COVID bago ito isagawa.

“Not necessarily… It’s a case-to-case basis. So depending on what the country’s experience is. That will really depend on our IATF and our experts recommendation, whether we can do a deescalation to Alert Level 0," aniya.

“Malayo pa siguro ‘yan. Kasi hindi pa tapos ‘yung recommendation ng ating mga expert patungkol sa kung ano ba ang elements ng Alert Level 0. Kasi mahirap sagutin ‘yung ibang tanong dyan eh. Halimbawa, kailan tayo magtatanggal ng mask? …‘Yung iba pang restrictions natin, kailan ba ito completely mafi-free up o malu-loosen up? So marami pang questions not easy to answer,” dagdag niya.

Sana maabot muna ang target na magbakuna kontra COVID ng 90 milyong Pilipino bago isailalim sa Alert Level 0 ang bansa, ayon kay Dr. Rontgene Solante, miyembro ng vaccine expert panel.

“The government and IATF should really study well if we have to downgrade to Alert Level 0, because it’s not only the cases that should be considered. The vaccination population should also be considered," aniya.

"If we can have the 90 million vaccinated already before we can downgrade to Alert Level 0. And we still have to implement the health protocol especially for the vulnerable population. It should not be universal unmasking. It should be selected only population that we will not require mask."

