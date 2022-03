Pediatric COVID-19 vaccination sa New Frontier Theater, Araneta City sa Quezon City, Pebrero 20, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Inihahanda na ng Department of Health (DOH) ang guidelines sa paggamit ng COVID-19 vaccines ng Sinovac sa mga may edad 6 hanggang 17 sa Pilipinas, sabi ngayong Lunes ni Secretary Francisco Duque III.

Ito ay matapos palawakin ng Food and Drug Administration (FDA) ang emergency use authorization ng naturang Chinese vaccine para payagang tumanggap nito pati mga menor de edad na hindi bababa sa 6 na taong gulang.

Inaasahan ni Duque na masisimulang i-rollout ang bakuna ng Sinovac sa mga bata sa dulo ng linggong ito o sa susunod na linggo.

"The public health services office of the DOH is still completing the implementing guidelines for the use of the Sinovac pediatric vaccines," sabi ni Duque sa panayam ng ABS-CBN News.

"We're looking at towards the end of this week until about next week," sabi ni Duque, nang tanungin kung kailan inaasahang masisimulan ang pagbabakuna ng mga bata gamit ang Sinovac COVID vaccine.

Ayon kay Duque at vaccine expert panel member Dr. Rontgene Solante, lumabas sa pag-aaral sa Chile na ligtas at mataas ang efficacy kontra COVID-19 ng mga Sinovac vaccine para sa mga edad 6 pataas.

Sa Chile, pumalo ng 74 porsiyento ang efficacy ng naturang bakuna laban sa symptomatic COVID-19, 90 porsiyento naman ang proteksiyong naibibigay nito mula sa hospitalization, at 100 porsiyento sa intensive care unit admission at pagkamatay, ayon kay Solante.

"All of these vaccine effectiveness protection were more or less comparable to the Pfizer vaccine effectiveness among children 6 to 17 years old in Chile," ani Solante.

"There were no serious adverse event that is related with vaccine.. and the most common adverse event is usually injection site pain, injection site tenderness," ayon pa kay Solante.

Tulad sa adults, 2 dose din ng Sinovac COVID vaccine na may 4 na linggong pagitan ang inirerekomenda ng FDA para sa mga batang hindi bababa sa 6 years old.

Pareho rin ang formulation ng bakuna. Ibig sabihin, puwedeng gamitin ang supply ng naturang COVID vaccine na nasa bansa na, hindi tulad ng bakuna ng Pfizer na iba ang formulation para sa edad 5 to 11.

Umaasa sina Duque at Solante na kapag sinimulan na ang rollout, mapapataas ang bilang ng mga bakunado mula sa naturang age group.

"For those mothers who have hesitancy with the Pfizer vaccine, then there is now an alternative, which is an inactivated vaccine. In order to increase our coverage for children and adolescent age group," sabi ni Solante.

Ayon pa kay Duque, higit 1 milyong COVID-19 vaccine doses ang naiturok sa National COVID-19 Vaccination Drive (NVD) na idinaos mula Marso 10 hanggang 12, base sa paunang report.

"So that is only about 57 percent of the target 1.8 million... we are still awaiting a more complete report to give a better assessment of the NVD Round 4 performance," anang kalihim.

Ilan sa mga naging hamon ang pagiging kampante ng ilang mamamayan, lalo't mababa na ang mga kaso ng COVID-19, at pagbaha sa ilang lugar, sabi ni Duque.

Samantala, para kay Duque, "malayo pa" na isailalim ang ilang lugar sa bansa sa Alert Level 0. Pero hindi aniya requirement dito na madeklara muna ng World Health Organization na endemic ang COVID-19.

"It's a case-to-case basis. So depending on what the country's experience is. That will really depend on our IATF and our experts recommendation, whether we can do a de-escalation to Alert Level 0," ani Duque.

Payo naman ni Solante, sana maabot muna ang target na makapagbakuna ng 90 milyong Pilipino bago isailalim sa Alert Level 0 ang bansa.