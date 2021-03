Sunog sumiklab sa paaralan sa Isabela

NAGUILIAN, Isabela—Puspusan ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog sa isang gusali ng Naguilian National High School nitong Sabado ng madaling araw.

Ayon kay Senior Fire Officer 4 Mario Orosco, officer-in-charge ng BFP Naguilian, bandang alas-4 ng madaling araw nang magpunta ang isang concerned citizen sa kanilang istasyon para ipaalam ang insidente.

“Upon arrival sa fire scene, 2 room na yung nasusunog dun sa involved na structure. Ibig sabihin mga 15 or 20 minutes na ang nakakaraan bago napansin na may sunog,” ani Orosco.

Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan tumulong na rin sa pag-apula ang mga bumbero sa kalapit na mga bayan ng Reina Mercedes at Benito Soliven.

Naideklarang fire out bandang alas-6:30 ng umaga.

Tinatayang nasa P1.4 million ang halaga ng pinsala.

Natupok ang 4 na silid kung saan 2 rito ay ginagamit na quarantine facility ng lokal na pamahalaan.

Pero ayon kay Orosco, wala namang naitalang nasaktan dahil bakante ang silid na huling nagamit noong March 2.

Napag-alaman din ng BFP na ang nasunog na gusali ay isa sa mga pinakalumang istruktura sa eskwelahan at kamakailan lang ay inayos para sa isang aktibidad.

Isa sa tinitignan ngayon na pinagmulan ng sunog ay ang service drop wire na nakakabit sa gusali.

“Sa may first room na ginagamit na storage, bale yung po yung tupok na tupok, doon po nag-umpisa yung sunog. Mukhang sa service drop wire nila na naka-attach dun sa may ceiling. As in putol-putol, wala kang makikitan na buo sa service drop wire in that area,” ani Orosco.

-- Ulat ni Harris Julio