P6.8 milyon halaga ng 'shabu' nasamsam sa Lanao del Norte

Ebidensiyang nakuha ng mga awtoridad sa buy-bust operation sa bayan ng Pantar, Lanao del Norte nitong Marso 14, 2021. Retrato mula sa PDEA

Nasa P6.8 milyon halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga awtoridad sa buy-bust operation sa bayan ng Pantar, Lanao del Norte nitong umaga ng Linggo, kung saan naaresto ang 2 tao, ayon sa mga awtoridad.

Nagsanib-puwersa ang Philippine Drug Enforcement Agency-Northern Mindanao (PDEA), National Bureau of Investigation at mga pulis sa operasyon sa may Barangay Kalanagan.

Kinilala ng mga awtoridad ang mga suspek bilang isang 21 anyos na babaeng estudyante at isang lalaki na pinaghihinalaang internally-displaced person dahil sa Marawi siege.

Ayon sa mga awtoridad, kilalang personalidad sa pagbebenta ng droga sa lugar ang mga suspek.

Samantala, 6 naman ang naaresto sa operasyon ang PDEA sa Barangay Hinaplonan sa Iligan City.

Nakuha sa operasyon ang 10 gramo ng shabu na nagkakahalagang P68,000.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

–Ulat ni Roxanne Arevalo

