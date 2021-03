Mga governor, mayor, barangay chair dapat isama sa vaccination priority list: DILG

COVID-19 vaccine sa paglulunsad ng vaccination program ng San Juan City noong Marso 6, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA – Dapat isama ang mga gobernador, mayor at barangay chair sa mga prayoridad na mabakunahan laban sa COVID-19.

Ito ang apela ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary Martin Diño, na aniya’y hakbang para mahikayat ang ibang tao na magpaturok laban sa sakit.

“Kami dapat manguna diyan. Hopefully, itong Inter-Agency Task Force, kami gamitin sa pag-promote ng vaccine,” sabi ni Diño sa isang virtual press briefing ngayong Linggo.

“May request na kami niyan kasi 42,000 na kapitan, icha-challenge ko kayo. ‘Pag nagpa-inject mga barangay captain, kagawad—domino principle, para ma-encourage, kami mag-umpisa,” aniya.

Sang-ayon din si Diño na dapat ding ituring na frontliner ang mga nagtatrabaho sa media at mabakunahan na rin sa lalong madaling panahon.

Samantala, nagbabala naman si Diño na puwedeng makasuhan ang mga opisyal na magpapabaya kaugnay sa health protocols. Dapat ding alinsunod umano sa batas ang pagpapatupad ng protcols.

“Bawal na bawal sinasaktan niyo ‘yong taong sinisita niyo, may protocol yan... hindi sila pwede manakit or manghiya or mang-abuso,” ani Diño.

Naobserbahan kamakailan ng mga opisyal ng gobyerno at eksperto ang muling pagtaas ng bagong kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng bansa.

Noong Sabado, nakapagtala ang bansa ng 5,000 bagong COVID-19 cases, ang pinakamataas na bilang ng bagong kasong naitala sa isang araw ngayong taon. Nasa 616,611 na ang kabuuang bilang ng mga kaso.

Nitong buwan, umarangkada na ang vaccination program ng gobyerno, kung saan prayoridad na mabakunahan ang mga health worker.

