Mas nakahahawa: Eksperto ipinaliwanag ang COVID-19 variants na nakita sa PH

MAYNILA — Sa isang mensahe, nakiusap si Chairperson Apple de Jesus ng Barangay Siena, Quezon City sa mga kabarangay na seryosohin ang pagsunod sa health and safety protocols laban sa COVID-19.

"Hindi po impossible na magkaroon po tayo ng lockdown. Nito pong mga nakaraang linggo, sunod-sunod po ang kaso natin," ani De Jesus.

Ayon kay De Jesus, mula sa paisa-isang kaso ng COVID-19 sa kanilang barangay, bigla itong tumaas at bumilis nitong mga nakaraang araw.

Nasa 14 ang active cases ngayon sa lugar.

"With regards to the variant, wala naman variant na na-identify pero 'yong characteristics na nasa amin... parang 'yong characteristic niya. Magkakaroon ng isa and then 'pag tinest na namin 'yong buong household, mayroon na. 'Yong transmission mabilis," ani De Jesus.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, ang nararanasan ng Barangay Siena ay isang katangian ng mga bagong variant ng COVID-19, mas mabilis ang transmissibility at mas nakakahawa.

"I transmitted [to] 2, the 2 will also transmit to 4, the 4 will also transmit to potential 8, that’s how quickly the exponential increase is," paliwanag ni Solante ukol sa hawahan sa pamamagitan ng variants.

"Sa old variant, your immune system can still be able to protect it... this one, can efficiently go to the cell kasi it evades now the normal process of detection sa cell natin because of that mutation," paliwanag niya.

"It will take time for our body to develop an antibody against it," dagdag ni Solante.

Bagaman hindi gaanong nakakaramdam ng sintomas ang mga mas bata na infected ng bagong variants, kapag naipasa nila sa mga kaanak na matatanda o may comorbidities, mas matindi ang sintomas na nararanasan ng mga ito, ayon kay Solante.

Ipinaliwanag naman ng Philippine Genome Center (PGC) na nakita sa bagong P.3 variant, na nag-mutate sa Pilipinas, ang pagkakahalintulad sa iba pang variant of concern.

"Hindi lumalala 'yong symptoms, hindi naman nakakamatay 'pag hindi ka immunocompromised. .. Kahit tayo healthy pero 'yong ating members of the family, may ganitong conditions, susceptible sila," ani PGC Executive Director Cynthia Saloma.

Ayon pa kay Solante, base sa mga pag-aaral, nagiging incubator ng bagong variants ang mga may sakit na human immunodeficiency virus at kanser.

Mas nagtatagal umano ang virus sa kanilang katawan at patuloy na nagmu-mutate kaya sila ang target na mabakunahan agad.

Nage-aerosolize rin o nagiging bahagyang airborne ang lahat ng variants ng COVID-19 kaya ipinapayo ng mga eksperto ang pagsunod sa health protocols, tulad ng pagsusuot ng face mask.

-- Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News

