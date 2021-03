Liquor ban, nagsimula na sa Pateros

Nagsimula na ang pagpapatupad ng liquor ban at mas mahabang curfew sa bayan ng Pateros.

Alas-10 ng gabi nitong Sabado, sinimulan nang ipagbawal ang paglabas ng bahay ng mga residente dahil sa tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa Pateros at sa buong Metro Manila.

Ang dating 12 midnight hanggang 3 a.m. na curfew ay 10 p.m. hanggang 5 a.m. na. Ito'y tatagal hanggang sa katapusan ng Marso.

Nauna na ang Pateros sa pagpapatupad na mas mahabang curfew dahil ang ibang lungsod sa Metro Manila ay sa Lunes pa magsisimula.

Alas 10 ng gabi ay nagsimula rin ang liquor ban. Bawal uminom at magbenta ng mga alcoholic drinks sa bayan sa buong araw hanggang katapusan rin ng Marso.

Nag-ikot ang mga pulis sa unang oras ng implementasyon ng bagong patakaran.

Naging tahimik naman ang bayan at nabawasan ang mga tao sa labas. Nasa 20 ang nahuli dahil sa paglabag sa curfew.

Ayon kay Pateros Police chief P/Col. Ramchrisen Haveria, Jr., marami ang sinita pero may mga justification, kaya 20 lang ang dinala sa holding facility at binigyan ng ticket.

May 76 active cases ng COVID-19 sa Pateros, pinakamarami sa Barangay Sto. Rosario Kanluran at Barangay Sta. Ana.

Ayon kay Pateros Mayor Ike Ponce, plano na rin niyang pansamantalang ipagbawal ang pag-exercise at jogging sa Garden of Memories at sa iba pang lugar para maiwasan ang pagkalat ng sakit.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more in iWantTFC