Health workers: Di pa kailangang bumalik sa mahigpit na lockdown

Nag-iikot ang mga pulis sa Barangay 351 noong Marso 10, 2021 bago isailalim ang barangay sa mahigpit na lockdown. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Kung ang mga medical expert ang tatanungin, hindi kailangang bumalik sa mas mahigpit na lockdown sa kabila ng tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa bansa.

Nitong mga nakaraang mga linggo, ramdam ng mga ospital ang pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19, pero nama-manage pa naman daw nila ang mga ito sa ngayon.

"We have seen more cases admitted in the hospital. The sad reality, we see a lot of them in severe stages... We, in the medical community, are worried about the rising numbers of COVID cases, but we do our best to make sure we provide them the health care they need to recover," sabi ni Dr. Nemencio Nicodemus ng Philippine College Of Physicians (PCP).

"I don’t think we need to go back to a stricter lockdown at this point in time," sabi naman ng infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante.

Paliwanag ni Solante ay nasanay na ang health workers sa paghawak sa COVID-19 patients at mas handa na rin ang health system.

Sa Philippine General Hospital, 70 porsiyento ng bed allocations para sa COVID-19 patients ang puno na.

Nasa 60 porsiyento naman ang okupado sa San Lazaro Hospital.

Lumagpas naman sa 100 porsiyento ang occupancy rate ng COVID-19 ward beds sa Quezon City General Hospital (QCGH) mula noong Marso 9.

Pero ayon kay QCGH Director Josephine Sabando, patuloy silang tatanggap ng non-COVID-19 patients sa ospital.

Pero ayon sa PCP, hindi pa hihingin ng health workers ang timeout.

"Even if we have almost the same number of cases, I would like to believe that the way the government is dealing with this problem right now is better to the one we had last year," ani Nicodemus.

"We still don’t have any plans of asking for a time out but we are open to communicating with the government," dagdag niya.

Isa ang PCP sa mga nanawagan ng timeout para sa medical frontliners noong Agosto ng nakaraang taon matapos maabot ng mga ospital ang kanilang full capacity dahil sa COVID_19 cases.

Bagaman pumalo na sa 5,000 ang bagong kasong naitatala kada araw nitong Marso, naniniwala si Nicodemus na epektibo pa rin ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan, gaya ng pagpapatupad ng granular lockdowns at contact tracing.

Nagbabala naman si Guido David ng OCTA Research Group na posibleng umabot sa 8,000 kada araw ang bagong kaso ng COVID-19 bago matapos ang Marso.

Maaari ring umabot sa hanggang 20,000 ang posibleng maitala sa kalagitnaan ng Abril kung hindi mababago ang kasalukuyang reproduction rate.

"Hindi tayo nananakot. Sinasabi lang natin, 'yan ang science. Wala namang fear-mongering sa science. 'Yong projections namin, nagkatotoo na. In fact, mas mabilis na siya compared sa original naming projection. Kaya, nag-readjust ng projection," ani David.

Para sa mga eksperto, hindi lang ang bagong COVID-19 variants ang dahilan ng mabilis na pagkalat ng virus kundi ang mas maluwag na quarantine restrictions at pagiging kampante.

Kaya paulit-ulit na paalala ng mga eksperto ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsusuot sa face mask at shield, pagsunod sa physical distancing, pag-iwas sa paglabas ng bahay, at kung available ay magpabakuna na.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News