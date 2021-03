COVID-19 cases sa Pilipinas 621,498 na

Dumalo sa Simbang Gabi ang mga Katoliko sa Archdiocesan Shrine of the Sto. Niño de Tondo sa Maynila noong Disyembre 16, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Nasa 4,899 ang dagdag na COVID-19 cases ngayong Linggo, base sa tala ng Department of Health (DOH).

Dahil dito, pumalo sa 621,498 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa Pilipinas, kung saan 48,15 ang active cases o kasalukuyang may sakit pa.

Nakapagtala rin ngayong Linggo ang DOH ng 13,371 bagong gumaling sa sakit para sa 560,512 total recoveries.

Samantala, 63 ang nadagdag umano sa nasawi kaya umakyat sa 12,829 ang total COVID-19 deaths.

Bahagyang mas mababa ang bilang ng bagong kasong naiulat ngayong Linggo kompara noong Sabado, kung saan 5,000 bagong kaso ng naitala, ang pinakamataas na bilang ngayong 2021 at sa loob ng halos 7 buwan.

Nauna nang sinabi ng OCTA Research Group na maaaring umabot sa 8,000 ang bagong COVID-19 cases na maitatala kada araw bago matapos ang Marso kung hindi magbabago ang kasalukuyang reproduction rate.

Sa harap ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases, naniniwala naman ang mga medical expert na hindi kailangang bumalik sa mas mahigpit na lockdown ang bansa.

Pero umapela ang health workers sa publiko na mahigpit na sundin ang health protocols tulad ng pagsusuot sa face mask at shield, pagsunod sa physical distancing, pag-iwas sa paglabas ng bahay, at kung available ay magpabakuna na.

Dahil sa pagdami ng mga bagong kaso, nagpatupad ang mga mayor ng Metro Manila ng unified curfew sa capital region.