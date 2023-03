PANOORIN: Dating TNT finalist, kampeon sa singing competition sa UK

LONDON - Tawag ng Tanghalan finalist Jex de Castro, tinanghal na kampeon sa Stars of the Albion Grand Prix 2023 sa UK. Inaalay ni de Castro ang kanyang pagkapanalo sa lahat ng mga tumulong at nag-ambag para makasali siya sa kompetisyon sa UK.

May 25 bansa ang sumali sa Stars of the Albion Performing Arts Festival and Competition kung saan nagpasiklaban ang mga kalahok sa music, dance at visual arts categories. tumulong para maituloy niya ang laban sa abroad.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

