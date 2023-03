Watch more News on iWantTFC

Aabot sa 120 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Binondo, Maynila nitong madaling-araw ng Lunes.

Tumagal lang nang 2 oras ang sunog, na idineklarang fire out bandang alas-6 ng umaga, pero 40 bahay sa sa Parola Compound ang naapektuhan.

Dikit-dikit kasi ang mga bahay at gawa sa light materials.

Ayon sa Manila Department of Social Welfare (MDSW), hahatiran naman ng tulong ang mga apektadong residente.

"Ang unang gagawin po namin is mag-profile ng mga nasunugan natin, mga affected families," ani MDSW officer Joshua Garcia.

"After makapag-settle po sila sa mga modular tent, mailista na po namin sila, ang local government of Manila [ay] magbibigay ng paunang food packs and hot meals," dagdag niya.

Nitong nakalipas ding magdamag, nasunog ang isang tunawan ng plastic sa Novaliches, Quezon City.

Bago mag-hatinggabi ng Lunes sumiklab ang sunog sa Barangay Nagkaisang Nayon, na nagsimula umano sa barracks ng mga trabahador ng pabrika.

Nakaligtas naman ang mga trabahador.

Pitong oras ang lumipas bago idineklarang under control ang sunog, na umabot sa ika-4 na alarma.

— Ulat ni Andrea Taguines, ABS-CBN News