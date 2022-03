Patay ang tatlong lalaki at isang pulis sa engkwentro sa isang sabungan sa Barangay Quilitisan, Calatagan, Batangas, Sabado ng gabi.

Ayon sa inisyal na ulat, nakatanggap ng sumbong ang mga pulis na may mga lalaking armado na paikot-ikot sa Calatagan cockpit arena.

Pagresponde ng mga pulis, agad silang pinaputukan umano ng mga suspek na nauwi sa engkwentro.

Patay kaagad ang tatlong suspek na nakilalang sina Joel Herjas, Rolly Herjas at Gabriel Bahia.

Dead on arrival naman sa Metro Balayan Medical Center si Patrolman Gregorio Panganiban Jr..

May dalawang sibilyan namang sugatan.

Ayon sa imbestigasyon, inaabangan umano ng mga suspek ang isang konsehal ng isang bayan na balak nilang likidahin.

“Prior to that ay may natanggap din silang impormasyon na may kalalakihan na nagpapaputok din ng baril... Nang pinuntahan nila, pagdating sa may area na 'yun ay bigla na lamang pinaputukan 'yung ating tropa. 'Yun nga, sa kasamaang palad, isa sa ating pulis ang talagang tinamaan," ani Police Col. Glicerio Cansilao, Batangas police director.

“May report na involved na rin ito sa shooting incident kasi ito ay suspect noong Feb. 28 sa isang shooting incident na ito ang mga supek din na may kagagawan,” dagdag niya.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC