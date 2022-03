MAYNILA — Nangangamba ang ilang Pinoy sa kaligtasan ng kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay na Ukrainian, na naipit sa 3 linggong paglusob ng Russia sa Ukraine.

Kabilang dito ang abogadong si Argee Guevarra, na may fiancé na Ukrainian.

Bago ipatupad ang enhanced community quarantine bunsod ng COVID-19 noong 2020, umuwi muna ang fiancé ni Guevarra sa Ukraine, na noo’y nagsara rin ng borders.

Limang taon ding nanirahan sa Pilipinas noon ang Ukrainian na fiancé bilang turista.

Pero dahil sa giyera, hindi na nakaalis ang fiancé ni Guevarra at nagtatago ito ngayon sa isang bomb shelter sa lungsod ng Odessa.

“Ang naging problema, ang pagsalakay ng mga tropang Russo ay dadaanan ang kaniyang pinaglikasan... kasi ang Odessa ay isang nagisislbing daanan ng Ukraine sa dagat. Ang objective ng Russia ay hindi makagamit ang sinumang Ukrainian ng dagat para totally mapaligiran sila,” ani Guevarra.

Nahihirapan na rin ang pamilya ng fiancé ni Guevarra na lumikas sa ibang lugar dahil nagsimula nang bombahin ang kanilang lugar.

“My girlfriend is safe so far... And all her male relatives have joined the territorial defense o militia na kinabibilangan ng mga sibilyan sa kanilang lugar at sila mismo ang nangunguna sa labanan,” ani Guevarra.

Dahil sa panganib na dala ng giyera, bukas ang fiancé ni Guevarra at pamilya nito na lumikas patungong Pilipinas kung mabibigyan ng pagkakataon.

Kaya nananawagan si Guevarra at mga kagaya niya sa Department of Foreign Affairs (DFA) na buksan ang bansa pati sa mga Ukrainian national para sa humanitarian reasons.

“My group of friends from Ukraine who are now living in Poland, have really set their sights in the Philippines because I will be giving them shelter," ani Guevarra.

Sakaling wala nang paraan para lumikas mula Ukraine, nagpakita na ng pagnanais ang kaniyang kasintahan na lumaban na rin kaya hindi maiwasang mag-alala si Guevarra.

"Sabi nga ng girlfriend ko, hindi naman siya makabayan noong una. Subalit noong makaranas siya ng pananakop ng Russia, nag-iisp na nga raw siya na manatili at lumaban na," kuwento ng abogado.

Sa Vienna, Austria, kinukupkop naman ng mga Pinoy roon ang 15 overseas Filipino workers na lumikas mula Ukraine.

Ayon kay Ben Repol na isa sa mga volunteer ng isang non-government organization, umiral ang kanilang pagiging Pinoy sa pagtulong sa mga kababayang nangangailangan.

“Pagdating nila, may takot pa rin. Kaya they need this place na may peace, they can reflect, charge their phones para ma-contact din ang kanilang families,” kwento ni Repol.

